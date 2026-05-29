Apple cria tecnologia para bloquear o iPhone se for roubado da sua mão

Para a Apple, a segurança no iPhone é algo essencial. São muitas e diversas as ferrametas disponíveis, espalhadas por várias áreas. Uma nova poderá em breve garantir a segurança física. A Apple quer bloquear o iPhone se for roubado da sua mão e já sabe como o fazer. Para isso vai copiar algo que a Google já tem no Android

Bloquear iPhone se for roubado da mão

A segurança dos smartphones continua a ser uma das principais prioridades tecnológicas e a Apple parece estar prestes a dar mais um passo crucial para proteger os seus utilizadores. Uma descoberta recente nos códigos do sistema operativo, revela que a empresa de Cupertino está a desenvolver uma nova funcionalidade antirroubo. O objetivo é simples, mas eficaz.

Bloquear automaticamente o iPhone no exato momento em que este deteta que foi arrancado da mão do dono. Atualmente, se um assaltante conseguir levar um iPhone enquanto o ecrã está desbloqueado, ganha acesso imediato a uma quantidade perigosa de dados sensíveis. O novo sistema pretende fechar essa janela de oportunidade, recorrendo ao hardware do próprio equipamento.

O acelerómetro e o giroscópio serão utilizados para monitorizar movimentos bruscos e acelerações repentinas, padrões típicos de um furto por esticão em espaços públicos. Para evitar falsos positivos, a Apple vai cruzar estes dados com outros fatores de proximidade. O sistema poderá tirar partido de um Apple Watch emparelhado, avaliando o distanciamento imediato entre o relógio e o smartphone.

Copia o que a Google já tem no Android

Se o iPhone detetar um movimento violento seguido do afastamento rápido do pulso do utilizador, o ecrã bloqueia instantaneamente. Esta nova camada de proteção não funcionará de forma isolada, mas sim integrada com a já conhecida Proteção de Dispositivo Roubado. A resposta do sistema será adaptada ao contexto geográfico do utilizador.

Se o incidente ocorrer fora de "localizações familiares" — como a casa ou o local de trabalho — as restrições serão aplicadas de forma agressiva. Ao detetar o roubo num ambiente desconhecido, o iPhone exigirá de imediato a autenticação biométrica via Face ID ou Touch ID para qualquer ação, anulando a possibilidade de usar o código numérico padrão.

Adicionalmente, dados bancários, palavras-passe guardadas e credenciais de acesso ficarão inacessíveis. Com esta abordagem, a Apple junta-se à Google, que já disponibiliza uma ferramenta semelhante no Android. Embora não exista uma data oficial para o lançamento público desta funcionalidade, a presença deste código indica que o desenvolvimento está avançado e que poderá chegar em breve numa próxima atualização do iOS.