Deixou cair o iPhone 17? Veja quanto vai pagar para reparar o ecrã e outros componentes

A Apple revelou os custos de reparar o iPhone 17 e o iPhone Air. Ecrã, câmara e bateria podem ultrapassar os 900 € se não tiver AppleCare+ ou alternativas como o AppleCare Services, oferecido por revendedores autorizados.

Pela saúde da sua carteira, não tenha "azares" com o seu novo iPhone

Já passaram alguns dias desde a apresentação do iPhone 17 e as notícias sobre os novos terminais não param de surgir. Desta vez, a informação vem diretamente de Cupertino e foca-se num tema crucial para todos os proprietários de um iPhone: os custos de reparação.

A Apple revelou quanto o utilizador terá de pagar se partir o ecrã, danificar a câmara ou precisar de uma reparação adicional.

O site de suporte da Apple atualizou os preços de reparação e assistência do iPhone para incluir os novos dispositivos.

Na lista já estão todos os modelos do iPhone 17 e do iPhone Air, com o valor exato que terá de pagar se precisar de um arranjo.

Os preços variam e podem chegar aos 955 euros se não tiveres um plano AppleCare+ ou alternativas como o AppleCare Services.

o AppleCare+ está disponível em Portugal, mas com algumas particularidades. Embora a Apple não ofereça a venda direta do AppleCare+ em Portugal, é possível adquirir este plano em países onde está disponível, como em Espanha, ou noutros países da União Europeia que ofereçam este serviço. Após a compra, a cobertura é válida em Portugal, permitindo que usufrua dos benefícios do AppleCare+ em centros de assistência autorizados pela Apple no país. No entanto, é importante notar que, em alguns casos, pode ser necessário apresentar um cartão bancário com residência no país onde o AppleCare+ foi adquirido. Além disso, existem alternativas como o AppleCare Services, oferecido por revendedores autorizados em Portugal. Este plano inclui serviços semelhantes ao AppleCare+, como assistência técnica e cobertura contra danos acidentais, mas com condições e preços que podem variar.

De acordo com a Apple, se deixar cair o iPhone Air e o ecrã partir, terá de pagar 405 euros só pela parte frontal. Se a queda também danificou o vidro traseiro, a reparação vai custar 499 euros.

No caso da bateria do iPhone Air, o custo de substituição será de 135 euros (curiosidade: quem tem AppleCare+, a troca é gratuita), enquanto a reparação da câmara traseira implica um pagamento de 199 euros.

Vale a pena mencionar que estes preços são estimativos e só se aplicam quando recebe o serviço diretamente da Apple.

Quanto custa reparar os iPhone 17 e iPhone Air?

Os custos podem diminuir ou aumentar se recorrer a um fornecedor externo. Tratando-se do iPhone 17 ou do iPhone Air, o mais recomendável seria pagar a cobertura AppleCare+ ou alternativas como o AppleCare Services no momento da compra, para não ter problemas mais tarde.

O programa inclui a substituição da bateria quando perde eficácia, assim como a reparação do ecrã (vidro frontal) em caso de acidente.

Segue a lista completa de preços por dispositivo:

Reparação iPhone Air iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Ecrã rachado (apenas parte frontal) 405 € 405 € 405 € 489 € Danos no vidro posterior 169 € 169 € 169 € 169 € Ecrã rachado e danos no vidro posterior 499 € 499 € 499 € 585 € Bateria 109 € 135 € 135 € 135 € Câmara posterior 199 € 299 € 299 € 299 € Outros danos 859 € 729€ 899 € 955 €

Para concluir, é evidente que os custos de reparação de um iPhone 17 ou iPhone Air podem ser elevados, especialmente sem um plano AppleCare+. Por isso, investir numa cobertura adicional torna-se uma decisão inteligente para proteger o seu dispositivo contra acidentes inesperados.

Avaliar cuidadosamente os preços e comparar com fornecedores externos pode ajudar a poupar algum dinheiro, mas a tranquilidade de contar com o serviço oficial da Apple continua a ser um fator determinante para muitos utilizadores. No final, o mais importante é escolher de forma informada, garantindo que o seu investimento num iPhone esteja protegido e que possa desfrutar do dispositivo sem preocupações.