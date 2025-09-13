Deixou cair o iPhone 17? Veja quanto vai pagar para reparar o ecrã e outros componentes
A Apple revelou os custos de reparar o iPhone 17 e o iPhone Air. Ecrã, câmara e bateria podem ultrapassar os 900 € se não tiver AppleCare+ ou alternativas como o AppleCare Services, oferecido por revendedores autorizados.
Pela saúde da sua carteira, não tenha "azares" com o seu novo iPhone
Já passaram alguns dias desde a apresentação do iPhone 17 e as notícias sobre os novos terminais não param de surgir. Desta vez, a informação vem diretamente de Cupertino e foca-se num tema crucial para todos os proprietários de um iPhone: os custos de reparação.
A Apple revelou quanto o utilizador terá de pagar se partir o ecrã, danificar a câmara ou precisar de uma reparação adicional.
O site de suporte da Apple atualizou os preços de reparação e assistência do iPhone para incluir os novos dispositivos.
Na lista já estão todos os modelos do iPhone 17 e do iPhone Air, com o valor exato que terá de pagar se precisar de um arranjo.
Os preços variam e podem chegar aos 955 euros se não tiveres um plano AppleCare+ ou alternativas como o AppleCare Services.
o AppleCare+ está disponível em Portugal, mas com algumas particularidades.
Embora a Apple não ofereça a venda direta do AppleCare+ em Portugal, é possível adquirir este plano em países onde está disponível, como em Espanha, ou noutros países da União Europeia que ofereçam este serviço. Após a compra, a cobertura é válida em Portugal, permitindo que usufrua dos benefícios do AppleCare+ em centros de assistência autorizados pela Apple no país. No entanto, é importante notar que, em alguns casos, pode ser necessário apresentar um cartão bancário com residência no país onde o AppleCare+ foi adquirido.
Além disso, existem alternativas como o AppleCare Services, oferecido por revendedores autorizados em Portugal. Este plano inclui serviços semelhantes ao AppleCare+, como assistência técnica e cobertura contra danos acidentais, mas com condições e preços que podem variar.
De acordo com a Apple, se deixar cair o iPhone Air e o ecrã partir, terá de pagar 405 euros só pela parte frontal. Se a queda também danificou o vidro traseiro, a reparação vai custar 499 euros.
No caso da bateria do iPhone Air, o custo de substituição será de 135 euros (curiosidade: quem tem AppleCare+, a troca é gratuita), enquanto a reparação da câmara traseira implica um pagamento de 199 euros.
Vale a pena mencionar que estes preços são estimativos e só se aplicam quando recebe o serviço diretamente da Apple.
Quanto custa reparar os iPhone 17 e iPhone Air?
Os custos podem diminuir ou aumentar se recorrer a um fornecedor externo. Tratando-se do iPhone 17 ou do iPhone Air, o mais recomendável seria pagar a cobertura AppleCare+ ou alternativas como o AppleCare Services no momento da compra, para não ter problemas mais tarde.
O programa inclui a substituição da bateria quando perde eficácia, assim como a reparação do ecrã (vidro frontal) em caso de acidente.
Segue a lista completa de preços por dispositivo:
|
Reparação
|
iPhone Air
|
iPhone 17
|
iPhone 17 Pro
|
iPhone 17 Pro Max
|
Ecrã rachado (apenas parte frontal)
|
405 €
|
405 €
|
405 €
|
489 €
|
Danos no vidro posterior
|
169 €
|
169 €
|
169 €
|
169 €
|
Ecrã rachado e danos no vidro posterior
|
499 €
|
499 €
|
499 €
|
585 €
|
Bateria
|
109 €
|
135 €
|
135 €
|
135 €
|
Câmara posterior
|
199 €
|
299 €
|
299 €
|
299 €
|
Outros danos
|
859 €
|
729€
|
899 €
|
955 €
Para concluir, é evidente que os custos de reparação de um iPhone 17 ou iPhone Air podem ser elevados, especialmente sem um plano AppleCare+. Por isso, investir numa cobertura adicional torna-se uma decisão inteligente para proteger o seu dispositivo contra acidentes inesperados.
Avaliar cuidadosamente os preços e comparar com fornecedores externos pode ajudar a poupar algum dinheiro, mas a tranquilidade de contar com o serviço oficial da Apple continua a ser um fator determinante para muitos utilizadores. No final, o mais importante é escolher de forma informada, garantindo que o seu investimento num iPhone esteja protegido e que possa desfrutar do dispositivo sem preocupações.
Façam como eu, compro sempre nos US com Apple Care, nunca precisei mas se algum dia precisar de uma reparação dessas prefiro comprar outro.
Btw, ainda sou do tempo que a tou aqui tou aí era o único parceiro autorizado da Apple em Lisboa para reparações, bons tempos que ter um Mac era algo de nicho e que até encontrar reparadores oficiais em PT era como descobrir um Korean barbecue que não service cão
Como sabes, o número de iPhones no mercado nacional cresceu exponencialmente. As lojas de usados e recondicionados deram uma ajuda colossal. Além de novos, claro. Por isso as lojas de reparação, uns autorizados, outros especializados, crescem e têm todos muitos clientes.