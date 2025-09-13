PplWare Mobile

Deixou cair o iPhone 17? Veja quanto vai pagar para reparar o ecrã e outros componentes

· Apple 2 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. Zé Fonseca A. says:
    13 de Setembro de 2025 às 19:39

    Façam como eu, compro sempre nos US com Apple Care, nunca precisei mas se algum dia precisar de uma reparação dessas prefiro comprar outro.

    Btw, ainda sou do tempo que a tou aqui tou aí era o único parceiro autorizado da Apple em Lisboa para reparações, bons tempos que ter um Mac era algo de nicho e que até encontrar reparadores oficiais em PT era como descobrir um Korean barbecue que não service cão

    • Vítor M. says:
      13 de Setembro de 2025 às 19:52

      Como sabes, o número de iPhones no mercado nacional cresceu exponencialmente. As lojas de usados e recondicionados deram uma ajuda colossal. Além de novos, claro. Por isso as lojas de reparação, uns autorizados, outros especializados, crescem e têm todos muitos clientes.

