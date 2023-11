A Google tem um foco grande na privacidade e na segurança no que toca ao Chrome, ao Android e a outros serviços. Quer garantir estes elementos essenciais e por isso cria novidades constantes e procura aumentar os níveis oferecidos. Agora, a gigante das pesquisas garante ainda mais privacidade e segurança no Chrome do Android. Descubra como.

Mais privacidade e segurança no Chrome do Android

Ainda que ofereça uma liberdade grande aos utilizadores, a Google procura limitar e ajudar a implementar as regras de segurança e privacidade mais básicas. Estas são conhecidas, mas muitas vezes ignoradas pelos utilizadores para garantir um pouco mais de acesso.

No Chrome, nas últimas versões dedicadas ao Android, passou a existir uma nova área dedicada a ajudar os utilizadores a garantir mais privacidade e segurança. Com um simples wizard garante que as opções mais ajustadas aos utilizadores são escolhidas e aplicadas.

Uma lista que a Google oferece aos utilizadores

Para aceder a esta área devem primeiro aceder às Definições do Chrome, carregando nos 3 pontos verticais na interface principal. Aqui dentro, no menu, devem escolher a opção Definições. Depois disso, devem descer e aceder à opção Privacidade e segurança, terminando depois em Guia de privacidade.

É aqui que é apresentado ao utilizador um conjunto de passos e opções que pode ativar ou desativar para garantir mais privacidade e segurança no Chrome do Android. A primeira diz respeito à sincronização do histórico, seguida pela melhoria da pesquisa e navegação.

Alguns passos extra para oferecer o máximo

No passo seguinte é pedido ao utilizador que escolha o nível de proteção que quer ter ativa. Tanto a melhorada como a padrão são a garantia da privacidade e segurança, mas a primeira é mais focada no utilizador. Este guia termina depois com a definição do que fazer aos cookies no modo incógnito.

Ao concluir este processo as definições escolhidas são aplicadas e colocadas em ação. A Google explica em cada passo que faz e o que ter em conta, cabendo ao utilizador definir o que pretende. É desta forma simples que podem garantir a máxima privacidade e segurança no Chrome do Android.