Samsung Galaxy A15 5G surge listado no Walmart por 139 dólares

A Samsung é uma das marcas mais populares do mundo tecnológico, com um destaque especial no segmento dos smartphones. A marca sul-coreana encontra-se a preparar a próxima gama de telefones e as recentes notícias indicam que o modelo Galaxy A15 5G já foi listado no Walmart por 139 dólares.

Samsung Galaxy A15 pode estar a chegar... a preços acessíveis

Nem todos os consumidores procuram telefones topo de gama a preços que ascendem os 500 ou 600 euros, podendo até ser superiores a 1.000 euros. A gama média dos equipamentos situa-se em valores bem mais simpáticos e já contam com um sistema capaz de responder às necessidades e exigências mais básicas e comuns do consumidor.

Como tal, a Samsung está a preparar os novos modelos desta gama para o próximo ano de 2024, contudo recentemente surgiu listado o Galaxy A15 5G na loja Walmart por um preço de 139 dólares. O equipamento em concreto está associado à operadora norte-americana Boost Mobile, tem a cor de Blue Black e traz uma capacidade de 128 GB de armazenamento, com conectividade 5G.

Tal como se pode ver pela imagem acima, a loja informa que não existe ainda stock para este Galaxy A15, contudo já são reveladas as suas especificações. Desta forma, ficamos a saber que o smartphone da Samsung conta com um ecrã 1080p de 6,5 polegadas.

Na máquina encontra-se um SoC MediaTek Dimensity 6100+, com 2 núcleos ARM Cortex-A76 de frequência de até 2,2 GHz e outros 6 núcleos ARM Cortex-A55 com frequência de até 2 GHz. Portanto, espera-se um funcionamento bom para tarefas básicas, aplicações e jogos simples, embora alguns mais complexos também possam ter um bom desempenho mediante alguns ajustes gráficos.

Se falarmos das câmaras fotográficas, encontramos uma principal de 50 MP, uma macro de 5 MP e um módulo de profundidade de 2 MP. Já a câmara frontal conta com uma capacidade de 13 MP. A bateria é de 5.000 mAh e suporta carregamento rápido de 25 W.

Para já, a Samsung ainda não revelou de forma oficial a data de lançamento deste Galaxy A15 5G ou da variante 4G, mas esperamos que tal aconteça em breve.