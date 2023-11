A Google tem uma luta aberta contra os bloqueadores de publicidade no YouTube. As ações já começa a ser vistas e a obrigar os utilizar os utilizadores a mudarem as suas abordagens neste campo. Depois vermos a publicidade a ser imposta, há agora uma solução simples que permite ultrapassar a publicidade no YouTube.

Ainda que seja necessária, a publicidade não é vista com bons olhos por muitos utilizadores. Querem uma forma simples e transparente de não terem de assistir a estes anúncios, naturalmente sem ter de pagar para o conseguir.

Se os bloqueadores de publicidade eram a opção lógica até agora, a Google veio alterar isso, pelo menos no que toca ao YouTube. A gigante das pesquisas aplicou mudanças importantes e que de imediato deixaram estas soluções sem qualquer utilidade. A alternativa parece ter surgido agora, de uma forma engenhosa e muito criativa.

O "Ad Speedup" é a grande novidade neste campo e está já disponível na loja de extensões do Chrome. Disponível também para o Edge, acelera a publicidade apresentada em 16 vezes e assim os utilizadores conseguem ultrapassar rapidamente os anúncios que são apresentados pelo YouTube.

A extensão reconhece automaticamente a publicidade e consegue acelerar para passar de 30 segundos para apenas um ou dois segundos. A extensão silencia ainda mais o anúncio por padrão e, numa versão futura, também clicará automaticamente no botão "Avançar".

A extensão funciona aproveitando os controlos de velocidade de reprodução do YouTube. Embora a publicidade não possa ser acelerada no leitor do YouTube, esta extensão usa o leitor de vídeo do browser para acelerar a reprodução quando um anúncio é detetado. É extremamente simples e isso é o torna tão inteligente.

Ainda não se sabe como isso irá afetar os valores que a Google paga pelos anúncios aos criadores de conteúdos. O tempo de exibição é menor e isso certamente tem impacto nas taxas de publicidade. Ao mesmo tempo, o próprio YouTube terá aqui uma palavra a dizer e tentará contrariar esta extensão e a sua ação.