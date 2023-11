A Google tem historial único de garantir que as suas apps e os seus serviços correm nos sistemas operativos indicados. Isto traz aos utilizadores alguns problemas, mas garante ao mesmo tempo que o máximo é retirado destas apps ou destes serviços. Agora é o Google Calendar a ser controlado e a perder suporte em algumas versões do Android. Descubra quais vão ficar de fora desta app.

É normal as grandes empresas controlarem de forma muito grande as suas apps e onde estas podem ser usadas. Ao fazerem esta gestão conseguem garantir que oferecem mais aos utilizadores e retiram o máximo das funcionalidades e das caraterísticas de cada um.

É este processo que está prestes a começar com o Google Calendar e com o Android. A agenda do gigante das pesquisas começará a ser limitado e a ter uma perda de suporte nas versões mais antigas, para aproximar e deixar de abrandar o que esta app e serviço oferece aos utilizadores deste sistema móvel.

Google Calendar app will no longer work on devices running Android 7.1 and below



Details - https://t.co/dsbUtSYxNg#Google #Android pic.twitter.com/x3IzVAmy4L — AssembleDebug (@AssembleDebug) November 24, 2023

Ainda não é algo oficial, mas a mais recente versão de testes do Google Calendar tem presente código que mostra que deixará de ter suporte no Android 7 e versões anteriores. Algumas strings internas mostram que uma mensagem específica começará em breve a ser mostrada a quem usa estas versões mais antigas.

Inicialmente pensava-se que o Google Calendar deixaria de funcionar completamente nestas versões mais antigas do Android. Aparentemente, e após uma análise mais profunda, a mudança será de menor impacto será apenas o fim do suporte por parte da sua criadora.

I have corrected the headline, maybe the app will continue working but will no longer get updates from the play store on unsupported Android versions. — AssembleDebug (@AssembleDebug) November 24, 2023

Este não é um passo novo na Google e a marca já o fez também recentemente. Com o Chrome 119 a gigante das pesquisas anunciou o fim para breve do suporte para o Android 7. Isso aconteceu na versão seguinte, com o browser a deixar de poder ser usado no Android Nougat ou anterior.

Ainda que seja um processo natural, a verdade é que o Google Calendar vai mesmo deixar de funcionar no Android 7 ou anterior. A gigante das pesquisas quer mesmo que os utilizadores optem por versões mais recentes do seu sistema e assim conseguem criar mais pressão e encaminhar os utilizadores.