Galaxy S24 Ultra bate-se contra o iPhone 15 Pro Max na bateria e o resultado impressiona

Com o Galaxy S24 Ultra no mercado, é hora de o começar a comparar com o padrão atual do mercado e quem sabe ganhar o seu lugar. Isso já acontece e um novo teste veio agora colocar frente a frente estes 2 smartphones, comparando o desempenho da bateria. O resultado é de tal forma renhido que certamente impressiona.

Galaxy S24 Ultra contra o iPhone 15 Pro Max

Os novos Samsung mostram como a marca continua a apostar de forma única neste mercado. Se a grande aposta foi na IA, uma área que cresce em outras áreas, há ainda uma longa lista de hardware que mostram que este será certamente uma das melhores propostas no mercado.

Um dos seus muitos pontos fortes é a bateria e a sua duração, fruto de uma otimização que a Samsung fez neste elemento. Com 5.000 mAh, esta é uma das mais resistentes que podemos encontrar, podendo embater de frente com qualquer outra proposta que está no mercado, inclusive o iPhone 15 Pro Max, um concorrente direto óbvio.

Foi precisamente isso que o canal PhoneBuff do YouTube fez, comparando o desempenho destes dois smartphones, que estão no topo da lista. Este foi um teste real, com uma utilização intensiva e dando-lhe uma amostra muito próxima do que é real e o normal.

Resultado do teste da bateria impressiona

Os resultados rompem uma sequência de vitórias neste campo para a Apple e o iPhone. Durante este longo teste de bateria – com chamadas, mensagens de texto, vídeos, usar apps, jogos e entrar no modo de espera por 16 horas – o Galaxy S24 Ultra manteve uma liderança modesta sobre o iPhone 15 Pro Max até o momento final. Acabou por morrer apenas dois minutos antes do smartphone da Apple.

A bateria do iPhone 15 Pro Max durou 27 horas e 45 minutos, enquanto a do Galaxy S24 Ultra esgotou-se em 27 horas e 43 minutos. Isso está na margem de erro deste teste, conseguindo, pela primeira vez em anos, um empate em vez de uma vitória da Apple sobre a Samsung.

Essa é claramente uma conquista notável para a Samsung, mas é importante lembrar que o Galaxy S24 Ultra vem com uma bateria maior do que a do iPhone 15 Pro Max (5.000 mAh vs. 4.441 mAh). A Samsung ainda tem algum trabalho a fazer para tornar as suas baterias tão eficientes como as da Apple, apesar de estar muito melhor face ao passado.