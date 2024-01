Ainda que seja um sistema mais universal, a Google tem guardado algumas novidades do Android 14 para os seus Pixel 8 e modelos mais antigos. Estas funcionalidades exclusivas garantem que estes smartphones se destacam da concorrência, mesmo a mais direta. Uma destas novas opções foi encontrada e promete proteger o ecrã do Pixel 8.

Google tem uma proteção para o ecrã do Pixel 8

Mesmo com o Android 14 já lançado e com os fabricantes a disponibilizarem as atualizações, a Google não parou de o desenvolver. Há uma nova atualização a ser preparada e que em breve deverá ser conhecida e aberta a todos os parceiros da gigante das pesquisas. Promete melhorar ainda mais esta versão e garantir algumas novidades.

De tudo o que tem sido revelado, esta não será apenas a correção de algumas falhas detetadas. Reúne também algumas melhorias que não ficaram prontas a tempo de serem incluídas na versão final e que agora foram preparadas para serem integradas nos smartphones Android dos vários fabricantes.

Está a ser testada na nova versão do Android 14

A mais recente novidade da Google descoberta vem melhorar a utilização, mas parece limitada aos Pixel 8, pelo menos por agora. Quer proteger o ecrã destes smartphones e promete que estes possam funcionar de forma mais perfeita e mais precisa em momentos específicos.

Falamos da utilização de um protetor de ecrã, que passa a ser detetado pelo Android 14, que depois ativará uma nova opção. Esta garante que ao ser aplicada esta proteção do ecrã, o utilizador recebe uma notificação para ativar o modo de proteção de ecrã.

Alerta para ativar esta nova opção importante

Esta mostra ao utilizador que pode ativar um modo especial e que assim irá aumentar a sensibilidade e assim tudo funciona melhor. A sua utilização é facultativa e pode também ser desligada a qualquer momento. Ao retirar o protetor de ecrã a mesma notificação surge, para inverter o cenário.

Não se sabe a razão, mas a Google apenas ativou esta opção nos seus Pixel 8 mais recentes. Os modelos anteriores não a têm ativada e assim não vão ter esta notificação presente quando o protetor de ecrã for colocado. Ainda assim, e com esta opção, é garantida a proteção do ecrã do Pixel 8, que terá ainda mais sensibilidade.