Ao estar presente no Android, o Chrome tem a vantagem de ser um dos browsers mais usados na Internet, pelo menos na sua versão móvel. Este mercado tão grande leva a que a Google prepare novidades constantes e que o torne cada vez melhor. A seguir esse caminho, a gigante das pesquisas deu ao Chrome para Android uma forma fácil para limpar os dados de navegação do browser.

O Android é um dos palcos onde o Chrome mais brilha. Este é o browser padrão deste sistema operativo da Google e como tal é constantemente usado. Este espaço garante à gigante das pesquisas o terreno para mostrar melhorias e novidades permanentes.

Uma dessas novidades está prestes a chegar e será uma melhoria importante para os utilizadores, em especial os que querem controlar os dados presentes. Com a versão 121 deste browser será possível eliminar de forma rápida e muito controlada os dados gerados da navegação no Chrome.

Esta novidade estará presente no menu deste browser e permite que os utilizadores eliminem os dados mais recentes da navegação. Assim, e para quem quer controlar esta informação, tudo estará acessível de forma muito simples e muito rápida, sem qualquer limitação.

Ao aceder a esta nova opção que estará acessível a todos, o utilizador terá de escolher como pretende agir. A primeira decisão será do tempo que quer ver eliminado. As opções presentes são os últimos 15 minutos, a última hora e o último dia, crescendo depois no tempo na mesma escala até à opção de todos os dados presentes.

O utilizador pode de imediato eliminar os dados ou avançar para mais opções. É aqui dentro que tem definições granulares para histórico de navegação, cookies e dados dos sites, imagens e arquivos armazenados em cache, passwords guardadas, preenchimento automático de dados de formulários e configurações dos sites.

Com esta opção será possível manter o controlo total sobre a informação que o Chrome do Android guardará sobre o utilizador. Rapidamente se eliminam os dados dos últimos minutos ou horas, não deixando nenhum rasto dos sites onde estiveram e o que fizeram.