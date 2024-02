Gemini da Google está disponível no Android na Euroa e Portugal já nesta lista restrita

A IA da Google revolucionou-se nos últimos dias, indo ao ponto de mudar de nome e ganhar uma app para Android. Após estar limitada aos EUA, não funcionando fora deste local na app criada. Agora, e surpreendentemente, a app Gemini passou a funcionar sem limites na Europa e outros locais, com Portugal já nesta lista restrita.

Google aposta com força nesta sua IA

Após termos visto a IA de outras empresas ganhar um espaço único, a Google parece agora ganhar uma tração grande. A gigante das pesquisas quer a Gemini em todos os locais e a ajudar os utilizadores no dia a dia. Esta é uma evolução natural e que se esperava já há algum tempo.

Esse passo importante foi dado na passada semana, com a Google a reinventar e a mostrar de forma a sua proposta. Há novas funcionalidades, novas opções e melhores respostas, algo que se esperava e que se cria que a Google avançasse, para a sua proposta se tornar universal.

Já pode usar o Gemini no Android em Portugal

Com a Gemini já a funcionar em força, a Google tinha planos de abrir a sua app a mais países e mais regiões. Esta parece estar agora a começar a ganhar tração e a ver-se em cada vez mais locais. Os relatos ganham volume e todos os que quiserem testar podem agora fazê-lo, ainda que com uma limitação de idioma.

Quem quiser instalar a app Gemini da Google para Android já o pode fazer, ainda que na Play Store ainda não esteja aberto. Basta descarregar o APK de uma fonte segura como a que temos aqui e fazer a instalação (quase) automática.

App pode substituir o assistente do smartphone

A configuração da app Gemini é mínima, dando aos utilizadores muitas opções que podem depois explorar. Uma das mais importantes é a possibilidade de definir esta IA o assistente do Android, com todas as suas capacidades anteriores e até com algumas a chegarem agora.

É interessante ver este passo da Google e da sua IA. A Gemini está para ficar e será uma fonte de muita informação, não apenas no Android, ao mesmo tempo que ganha uma posição central em muito do ecossistema da Google e dos seus muitos serviços web.