Modo de voo ativado acidentalmente permitiu a esta avó salvar 20 mil euros no último segundo

A criatividade dos criminosos não tem limites. E este caso, que ocorreu na Eslováquia, mostra-nos um incidente bastante bizarro. Uma mulher de 85 anos recebeu uma chamada falsa (vishing), de um homem a dizer que era o seu neto. O azar do ladrão, no último instante, foi o engano da idosa, que carregou no modo voo! Um segundo depois teria perdido 20 mil euros.

Antes de mais, o que é o vishing?

O vishing é uma prática usada por criminosos com a intenção de roubar dados pessoais das suas vítimas. O criminoso liga à pessoa, simulando ser um técnico da operadora, um familiar, ou um vizinho, com objetivo de iludir quem atende a chamada. Com isso, os infratores confundem as pessoas para que elas forneçam informações, como número do cartão de crédito, documentos pessoais e, até mesmo, palavras-passe!

No caso em concreto, a avó acreditou que era de facto o seu neto, um ponto de partida que normalmente resulta numa enorme perda financeira para a vítima. Desta vez, contudo, a história teve um final feliz inesperado, informaram as autoridades eslovacas.

Modo de voo trava esquema bem montado

Sob um pretexto não especificado, o falso neto pediu à mulher que lhe desse dinheiro. A vítima foi instruída a levantar o dinheiro do banco e a encontrar-se com o neto para uma entrega perto do hospital na cidade de Banská Bystrica.

A idosa de 85 anos aceitou e, após ter levantado 20 mil euros da sua conta bancária, chegou ao hospital. Por uma feliz coincidência, o seu telemóvel ficou acidentalmente no modo voo, e, por não conseguir perceber o que se passava, não conseguiu ligar de volta ao burlão.

Numa tentativa de resolver a situação, pediu ajuda a um funcionário do serviço de segurança do hospital. No entanto, a pessoa também não conseguiu desativar a função no telemóvel, que era bastante antigo. Tentando ajudar, o funcionário sugeriu à idosa que ligasse para o neto a partir do telemóvel dele.

Obviamente, o neto verdadeiro não fazia ideia do que a avó falava e rapidamente se apercebeu do que estava a acontecer. A avó foi levada de volta ao banco onde - sob supervisão - depositou o dinheiro na sua conta bancária.

Estas fraudes de vishing - uma variante telefónica do phishing - são extremamente populares e perigosas. O prejuízo financeiro é frequentemente de cinco dígitos, por vezes até mais, e os idosos ficam sem as poupanças de uma vida inteira numa questão de poucas horas.

Pode pensar-se que a burla é fácil de descobrir, e isso é verdade. Um simples telefonema para o familiar em causa é normalmente suficiente. No entanto, na realidade, a geração mais velha é mais vulnerável e menos cautelosa. E como os danos são tão substanciais, os burlões precisam apenas de um punhado de cidadãos desafortunados para morder o isco. Felizmente, neste caso, foram deixados de mãos vazias...