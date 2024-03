Conheça os 3 melhores jogos de perguntas e respostas sobre música

O que é que sabe sobre música? Mais concretamente, sabe bem os nomes das músicas e os nomes dos artistas? Consegue dizer o nome de uma assim que ouve algumas notas? Ponha o seu conhecimento à prova. Trazemos os 3 melhores jogos de perguntas e respostas sobre música.

SongPop - Guess The Song

Mesmo que nunca tenha jogado o SongPop original, este é um jogo de perguntas e respostas sobre música que não pode faltar. É possível jogar contra outros numa corrida contrarrelógio para obter as respostas corretas. Ouve a música e seleciona a resposta, quer seja o nome da música ou o artista, o mais rapidamente possível.

Este é um daqueles jogos para telemóvel que pode jogar quando tem apenas alguns minutos de sobra. Além disso, cada jogador escolhe a lista de reprodução da sua vez.

Se o fizer bem, ganha moedas no jogo que pode trocar por playlists adicionais. O jogo abrange uma grande variedade de géneros musicais e artistas, e décadas de músicas.

Download: Android | iOS (gratuito, subscrição disponível)

Trivial Music Quiz

Se gosta de um pouco mais de variedade do que apenas o "adivinhe esta música" nos seus jogos de perguntas e respostas sobre música, o Trivial Music Quiz pode ser o jogo ideal para si. Há uma grande variedade de perguntas mais interessantes, como adivinhar que instrumento um determinado músico toca ou de que banda faz parte.

O Trivial Music Quiz tem um pop-up que aparece na primeira vez que se abre a aplicação, a pedir o seu apoio para manter o jogo gratuito para os utilizadores, permitindo-lhe seguir os seus dados noutras aplicações. Isto pode desmotivar os utilizadores, mas não é obrigado a concordar. Continua a ter acesso total a todos os aspetos do jogo se recusar o pedido.

Existem também vários anúncios no Trivial Music Quiz, mas o jogo em si é suficientemente interessante para os ignorar.

Download: Android | iOS (gratuito, compras na aplicação disponíveis)

Songpop Classic - Music Trivia

O Songpop Classic é um jogo de perguntas e respostas sobre música bem conhecido. Ao abrir a aplicação, ser-lhe-á pedido que selecione três de nove géneros musicais. Isto garante que responderá a perguntas relacionadas com o tipo de música de que realmente gosta e em que está interessado, o que é uma caraterística que falta a muitos outros jogos de perguntas sobre música.

Também pode enfrentar pessoas reais e testar as suas capacidades com jogadores de qualquer parte do mundo.

No entanto, a desvantagem é que é necessária uma ligação à Internet para jogar. Isto provavelmente não será um problema se estiver a jogar em casa, mas poderá ter de procurar outro jogo para telemóvel para jogar quando não tiver Wi-Fi ou dados móveis.

Download: Android | iOS (gratuito, compras na aplicação disponíveis)

