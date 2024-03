Gato faz soar os alarmes no Japão, após cair num tanque de produtos químicos

Os alarmes soaram no Japão, devido... a um gato. O animal caiu num tanque de cromo hexavalente de uma fábrica de revestimento de metais e, até ao momento, encontra-se desaparecido.

Foi através das câmaras de segurança que um empregado de uma fábrica de metais japonesa, na cidade de Fukuyama, percebeu que um gato havia fugido do edifício, depois de se banhar no depósito de cromo hexavalente, uma substância altamente tóxica e cancerígena.

Segundo o Hipertextual, rapidamente, procedeu ao contacto dos seus superiores, bem como das autoridade e da comunicação social, com o objetivo de alertar a população para o gato tóxico que estava, então, à solta.



Apesar de o vídeo da câmara de segurança não mostrar o gato dentro do tanque, especula-se que tenha estado dentro dele, pelas pegadas no chão e pela posição diferente em que a tampa do depósito se encontrava.

Embora o mais provável seja o gato ter morrido algures pela cidade, pela toxicidade associada ao químico, as autoridades alertaram que é importante que quem encontrar um felino com um comportamento suspeito, muito doente ou morto e possivelmente sujo com o inesperado banho de cromo hexavalente não lhe toque e as avise.

Afinal, o cromo hexavalente é uma forma altamente tóxica do metal, tendo muitas aplicações industriais: o fabrico de pigmentos, a soldadura de aço inoxidável ou os revestimentos utilizados na fábrica onde o gato tóxico se introduziu.

Os danos mais graves são causados por inalação, que pode provocar úlceras e irritação do sistema respiratório, bem como cancro do pulmão e do nariz; e ingestão, por via da qual os efeitos podem ir desde o desconforto digestivo e úlceras até ao cancro ou problemas reprodutivos. Os efeitos na pele, onde podem ocorrer irritações e úlceras, são geralmente de longo prazo.

Por estes motivos, as autoridades alertam para a tomada de precauções, bem como para dar especial atenção às crianças, que podem querer tocar no gato e, depois, levar as mãos aos olhos, boca ou nariz.