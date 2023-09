Procuramos pelo universo bioassinaturas que indiciem a presença do que possamos classificar como vida. Por outro lado, se no exoplaneta TRAPPIST-1e, que fica a 40 anos-luz de distância da Terra e que poderá ter todas as condições para albergar vida, algum ser inteligente estiver a olhar para o sistema solar, poderá descobrir-nos, através da poluição que produzimos. O que pensariam de nós os extraterrestres?

Habitantes do planeta TRAPPIST-1e podem saber que existimos

Se formas de vida alienígenas num exoplaneta a cerca de 40 anos-luz de distância tivessem a sua própria versão do Telescópio Espacial James Webb e o apontassem para nós, seriam capazes de detetar vida? A resposta é sim, de acordo com um novo estudo datado de 28 de agosto de 2023, liderado pelo astrobiólogo Jacob Lustig-Yeager da Johns Hopkins. E é a poluição da nossa atmosfera que nos denuncia.

Mas o inverso também seria verdade. Se uma civilização extraterrestre tivesse tecnologia semelhante à nossa, poderia produzir poluição na sua atmosfera, que nós poderíamos detetar como um sinal de vida.

Os cientistas já tinham considerado esta ideia antes. No novo estudo, os investigadores imaginaram alienígenas hipotéticos no exoplaneta TRAPPIST-1e à procura de vida na Terra.

Simulação da Terra vista do exoplaneta próximo da Terra

A premissa básica é que o telescópio Webb poderia encontrar sinais de bioassinaturas ou tecnoassinaturas em mundos alienígenas próximos. Assim, uma civilização alienígena avançada num desses planetas poderia potencialmente encontrar-nos também. Parece lógico, certo? Neste cenário, quaisquer alienígenas em TRAPPIST-1e veriam a Terra como um exoplaneta em trânsito a partir da sua localização. Poderiam então analisar a nossa atmosfera, tal como nós estudamos a deles com o Webb.

O estudo centra-se sobretudo na deteção de poluição produzida artificialmente na atmosfera de um planeta, como os clorofluorocarbonetos (CFC) na Terra. Na investigação utilizou-se um novo modelo de recuperação de dados atmosféricos chamado SMARTER. Este baseia-se em espetros anteriores de planetas terrestres. O documento explica:

Este modelo tem a capacidade de analisar a transmissão de UV a ondas milimétricas, luz refletida e dados de emissão para exoplanetas com uma vasta gama de composições atmosféricas, temperaturas e pressões.

Os investigadores utilizaram o exoplaneta TRAPPIST-1e como modelo análogo à Terra. É um dos sete planetas rochosos de dimensão terrestre que orbitam a estrela anã vermelha TRAPPIST-1, a cerca de 40 anos-luz de distância. Primeiro, simularam os dados da TRAPPIST-1e a partir do Webb. Descobriram que o Webb deveria ser capaz de detetar moléculas de vida ou tecnologia no TRAPPIST-1e, caso existissem. Isto poderia incluir poluentes industriais como os CFCs.

Poluição é um sinal de vida. Confuso?

Em seguida, os investigadores utilizaram dados do satélite SCISAT do Canadá, que monitoriza os gases atmosféricos. Reduziram intencionalmente a qualidade dos dados e "fizeram uma confusão". A ideia era imitar a forma como um telescópio extraterrestre poderia ver a Terra a 40 anos-luz de distância.

Smith explicou como o fizeram:

Primeiro, a equipa simulou como seria a visão do SCISAT da atmosfera terrestre se o satélite estivesse situado na extremidade do nosso sistema solar em vez de na órbita baixa da Terra. De seguida, adicionou uma série de "ruído", ou seja, pedaços aleatórios de luz infravermelha que não provêm da estrela ou do planeta. Finalmente, recolheu amostras destes dados com ruído a uma resolução muito mais baixa, semelhante à forma como o JWST veria um planeta a 40 anos-luz de distância.

E funcionou! Os investigadores conseguiram detetar nos dados simulados substâncias químicas associadas à vida e à tecnologia. O facto de o terem conseguido fazer mesmo com dados mais confusos e de menor qualidade foi um grande feito. Os resultados mostraram que, de facto, se houvesse extraterrestres avançados na TRAPPIST-1e com telescópios como o Webb, poderiam encontrar vida na Terra. Portanto, o inverso também deveria ser verdade. Por exemplo, se o Webb detetasse CFCs na atmosfera do TRAPPIST-1e ou de outro exoplaneta, isso seria uma boa prova da existência de uma civilização nesse planeta. Pelo menos na Terra, os CFCs só são produzidos artificialmente.

Será o TRAPPIST-1e um exoplaneta habitável?

Agora a pergunta de um milhão: quanto ao TRAPPIST-1e em si, será habitável? Bom, ainda não sabemos se pode ou não suportar vida de qualquer tipo. Depende, em primeiro lugar, do facto de o planeta ter ou não uma atmosfera. Os resultados do Webb para os dois planetas mais próximos da estrela, o TRAPPIST-1b e o TRAPPIST-1c, mostraram que não têm atmosfera ou, na melhor das hipóteses, têm uma atmosfera extremamente ténue. Isto parece desencorajador.

No entanto, outros estudos sugeriram que o TRAPPIST-1e e o TRAPPIST-1f podem ser os mais potencialmente habitáveis de todos os sete planetas. O TRAPPIST-1e pode ser capaz de manter uma atmosfera mais espessa e até mesmo água na sua superfície. Mas até termos novos dados do Webb, ainda não sabemos. O Webb tem estado ocupado a observar vários dos planetas TRAPPIST-1, pelo que não deve demorar muito até sabermos mais sobre as condições do TRAPPIST-1e.

A poluição em si não é uma coisa boa, claro. Mas pode vir a ser um dos primeiros sinais de vida extraterrestre avançada que alguma vez descobriremos. E pode ser uma das primeiras formas de os extraterrestres nos encontrarem. Estamos apenas a começar a ser capazes de analisar as atmosferas de planetas como o TRAPPIST-1e. Será interessante ver o que o Webb e outros telescópios futuros encontrarão.

Conclusão: os investigadores mostram como uma civilização alienígena em TRAPPIST-1e nos poderia encontrar detetando a nossa poluição. Simularam a Terra vista a 40 anos-luz de distância.