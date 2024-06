SpaceX lança o quarto voo de teste da Starship. Acompanhe em direto!

Está tudo a postos para o quarto voo de teste da Starship. O lançamento, transmitido pela conta oficial da SpaceX no X, é preponderante para estratégia da empresa aeroespacial, que envolve, também, futuras missões da NASA.

A descolagem da Starship acontecerá dentro de pouco tempo, depois de alguns minutos de atraso, a partir da Starbase da SpaceX, em Boca Chica, Texas, no Texas.

A empresa aeroespacial afirma que, mais do que alcançar a órbita terrestre, o quarto voo de teste pretende demonstrar as capacidades de reentrada e recuperação da Starship e do seu impulsionador gigante.

Os objetivos serão, neste caso, conseguir uma "aterragem suave" do Super Heavy no Golfo do México, bem como uma reentrada controlada da nave espacial, que, tal como no voo anterior, irá cair no Oceano Índico.

Este voo da Starship seguirá uma trajetória semelhante à do voo de março, sendo conduzidos testes de mudanças de software e hardware, bem como modificações operacionais baseados nos dados do terceiro lançamento.

Quarto voo de teste da Starship

A nave espacial voou pela primeira vez em abril de 2023, e o segundo lançamento aconteceu em novembro do mesmo ano. Nesse intervalo, a equipa de Elon Musk teve de fazer várias alterações à nave espacial, ao foguetão Super Heavy e à plataforma de lançamento.

Em março, teve lugar o terceiro voo, cujo sucesso se espera ver repetido, hoje, Na altura, a SpaceX abriu a porta de carga da Starship no espaço, pela primeira vez, e completou uma demonstração de transferência de propulsor em órbita.

Quando estiver completamente apta, espera-se que a Starship desempenhe um papel crucial nos planos da NASA para o regresso de astronautas à Lua, brevemente.

Acompanhe o quarto voo de teste da Starship: