Nave espacial da SpaceX pode danificar a superfície da Lua

A cada passo que se dá no desenvolvimento do Programa Artemis, novos dados vão sendo desvendados. Agora sabe-se da preocupação que os responsáveis pela ida à Lua do impacto que terá a aterragem de uma nave espacial do porte da SpaceX. Segundo referem, esta abordagem ao nosso satélite natural poderá contaminar o gelo próximo.

Poderosos Raptor da Starship podem danificar áreas sensíveis da Lua

Os astronautas da nave Artemis da NASA deverão aterrar na Lua em 2026 a bordo da enorme nave espacial da SpaceX. No entanto, de acordo com os investigadores, confiar numa nave espacial de 15 andares com 16,7 milhões de libras de impulso pode não ser a melhor ideia - especialmente se os humanos esperam estudar e utilizar potenciais reservas de água sob a superfície lunar.

Apesar de a sua fase reutilizável ainda não ter regressado intacta, a nave espacial da SpaceX parece estar no bom caminho para conseguir realizar a façanha necessária. Mas cada um dos quatro lançamentos de teste foi acompanhado de fortes impactos perto da plataforma de lançamento no Texas. Aquando da descolagem, os 33 motores Raptor da Starship já abriram enormes crateras no solo, estilhaçaram janelas, destruíram veículos e geraram enormes nuvens de poeira e detritos.

Num artigo publicado no The Planetary Science Journal, os investigadores do Space Science Institute, da NASA, da Universidade Johns Hopkins e da DeepSpace Technologies argumentam que a energia necessária para aterrar a fase superior da Starship, com cerca de 50 metros de altura (a fase inferior, com 68,88 m de altura, destaca-se depois de deixar a órbita da Terra), poderia contaminar partes da superfície lunar antes mesmo de os seus passageiros pisarem a Lua.

Mais especificamente, esta operação poderá sujar área com gelo preso localizadas nas regiões permanentemente ensombradas da Lua, ou PSRs (para Permanently Shadowed Regions), perto do polo sul lunar.

Local de alunagem está perto de zona que contém água lunar

Dados anteriores recolhidos durante o Projeto de Mapeamento Lyman Alpha (LAMP) do Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA indicam que a água gelada pode compor entre 1 a 2 por cento do solo da superfície do PSR.

Tal como o Space.com referiu a 9 de junho, uma análise mais aprofundada sugere que até 60 toneladas de água podem residir mais profundamente nestas áreas - reservas de dimensão considerável que os astronautas poderiam recolher para obter água potável, oxigénio e combustível para foguetões a hidrogénio.

Mas os especialistas terão de estudar qualquer geada da superfície lunar antes de poderem confirmar a existência destes reservatórios subterrâneos de gelo PSR. Observações anteriores da NASA, feitas com espectrómetros de neutrões, sugerem que existe pelo menos algum gelo lá em baixo, embora possa também provir de outras fontes, como a migração de água através do vento solar, ou mesmo de mini-meteoroides.

Estudar a formação do gelo à superfície seria fundamental para compreender a dinâmica da água na Lua. No entanto, utilizando modelos exosféricos e outras análises, os investigadores estimam que as plumas de aterragem da Starship, alimentadas pelo foguetão da sua fase superior, podem provocar uma confusão ao gerar mais de 10 toneladas de água e partículas geladas que se misturam com o gelo existente.

Além disso, podem ser necessárias apenas quatro aterragens lunares da Starship para gerar a mesma quantidade, ou mais, de gelo existente à superfície nos PSRs - basicamente tornando impossível qualquer análise futura nesses locais.

E como foi com as missões Apollo?

Para colocar as coisas em perspetiva, os investigadores examinaram as potenciais perturbações causadas pelas naves lunares muito mais pequenas das missões Apollo, depois de analisarem as suas próprias plumas. Segundo as suas conclusões, essas naves apenas acrescentariam menos de um por cento de água ao gelo existente. Isto representa aproximadamente 30 vezes menos contaminação gerada pelo homem do que uma potencial aterragem de uma nave espacial.

À medida que a NASA e a SpaceX se aproximam do regresso dos humanos à Lua, os investigadores sugerem a utilização de equipamento existente e futuro para investigar melhor a possível situação.

Para além de examinar o antes e o depois de uma aterragem de uma nave espacial (possivelmente até uma aterragem de teste na superfície lunar), a NASA poderia também orientar o seu futuro Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) para registar uma aterragem lunar de uma nave espacial em tempo real.

Estas considerações podem ser vitais para garantir que a humanidade não destrua a Lua (ou mais além) como está a fazer atualmente aqui na Terra.