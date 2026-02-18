Cientista do Reino Unido cria palmilha que promete prevenir quedas em idosos

Uma nova solução tecnológica desenvolvida na Universidade de Bristol, no Reino Unido, promete monitorizar a caminhada de pessoas idosas em tempo real para evitar acidentes domésticos. Este dispositivo inovador poderá reduzir drasticamente o risco de quedas e promover uma maior autonomia para a população sénior.

Tecnologia de sensores de alta precisão para prevenir quedas

A génese deste projeto surgiu de uma observação pessoal do Dr. Jiayang Li, docente de engenharia eletrónica, ao notar a instabilidade física do seu mentor de 89 anos, Peter Langlois. Ao perceber que um simples desequilíbrio poderia ter consequências graves para alguém daquela idade, especialmente para quem vive sozinho, o investigador decidiu aplicar os seus conhecimentos em semicondutores.

O protótipo consiste numa palmilha equipada com 253 sensores microscópicos, capazes de captar dados sobre a passada com uma qualidade comparável à de um laboratório de análise de movimento. Toda esta informação é processada em tempo real e pode ser visualizada através de um telemóvel ou tablet.

O Dr. Li adaptou técnicas que utilizara anteriormente no desenvolvimento de sensores para medir a função pulmonar, percebendo que o mapeamento detalhado dos movimentos das pernas seria igualmente eficaz na deteção precoce do risco de quedas. O grande diferencial desta invenção é a transição da análise clínica complexa, habitualmente restrita aos hospitais, para um acessório de uso quotidiano e acessível.

Consumo energético extremamente baixo

Um dos pontos de maior destaque neste dispositivo é o seu consumo energético reduzido. Graças a um microchip de última geração, o sistema consome apenas 100 microwatts, o que permite que a bateria dure cerca de três meses sem necessidade de carregamento.

Além disso, o calçado foi desenhado para ser compatível com dispositivos de baixa voltagem, podendo ser alimentado até por um relógio inteligente. A capacidade de gerar imagens detalhadas dos pontos de pressão do pé permite que o utilizador, ou os seus cuidadores, compreendam se a caminhada está equilibrada ou se existe um perigo iminente de perda de equilíbrio.

O conceito será apresentado esta semana a especialistas do setor durante a conferência do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). O objetivo do Dr. Li é que esta tecnologia seja produzida em massa, resultando numa palmilha de baixo custo que possa transformar a qualidade de vida da população mais velha.

As etapas seguintes incluem a realização de ensaios clínicos com grupos mais abrangentes para validar a precisão dos algoritmos de previsão de quedas. A equipa de investigação está já a colaborar com parceiros industriais para transformar este protótipo num produto escalável e disponível no mercado global.

Leia também: