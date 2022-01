Velocidade da Luz: O que é e como se mede?

A velocidade da luz no vácuo, simbolizada pela letra c, é, por definição, igual a 299.792.458 metros por segundo. O símbolo c origina-se do latim celeritas, que significa velocidade ou rapidez. Bom, mas tudo isto na realidade como se pode "ver" ou "medir"? De forma simples, vamos mostrar alguns exemplos que poderão elucidar os leitores para esta "unidade de medida" que é usada quando são referidas as distâncias dos astros, nas mais diversas escalas espaciais.

Um dado interessante diz-nos que a luz do Sol demora aproximadamente oito minutos para chegar à Terra, que está a uma distância média de cerca de 150 milhões de quilómetros, o que corresponde a uma unidade astronómica.

A velocidade da luz é rápida…

Com o toque de um interruptor, o seu quarto pode ser instantaneamente inundado de brilho. Na verdade, não há nenhum efeito de atraso percetível. Isso ocorre porque os fotões emitidos viajam a 300.000 km por segundo, o que significa que leva apenas 1/500.000 de segundo para a luz atingir até a parte mais distante de uma sala comum. E, se pudesse atravessar a parede, orbitaria o planeta inteiro 7,5 vezes em apenas um segundo.

Portanto, nas nossas experiências quotidianas, nunca vemos a luz como tendo que “tirar tempo” para fazer qualquer coisa. É inconcebivelmente rápido, iluminando tudo no seu caminho num instante – e com algumas ressalvas estranhas, os cientistas acreditam que a velocidade da luz é o ritmo mais rápido conhecido no universo.

Contudo, se sairmos da nossa bolha e olharmos para a luz de fora dos limites da vida na Terra, como será o conceito?

Para explicar de forma muito simples e visual a velocidade da luz, o cientista planetário James O'Donoghue, deixou uma animação que nos permite contextualizar o que é realmente a velocidade da luz. Isso ajuda-nos lembrar da mecânica deste fenómeno incrível, ao mesmo tempo em que destaca as vastas distâncias entre os corpos celestes – mesmo no nosso pequeno e insignificante canto do sistema solar.

A velocidade da luz é lenta…

Uma das perguntas que os astrónomos recebem do público é: "quanto tempo levaria a luz para ir do objeto X ao objeto Y?" A luz dá-lhes uma maneira muito precisa de medir o tamanho do universo definindo distâncias.

Aqui estão algumas das medidas de distância mais comuns:

Lua : Leva cerca de 1.255 segundos para a luz ir da Terra à Lua.

: Leva cerca de 1.255 segundos para a luz ir da Terra à Lua. Marte : Marte está a cerca de 150 vezes mais longe do que a Lua – cerca de 54,6 milhões de km na zona mais próxima – então leva 3 minutos para chegar lá da Terra.

: Marte está a cerca de 150 vezes mais longe do que a Lua – cerca de 54,6 milhões de km na zona mais próxima – então leva 3 minutos para chegar lá da Terra. Sol: O sol está a 150 milhões de km de distância, o que significa que leva 8 minutos para ver a sua luz.

Vamos extrapolar mais estes exemplos. Então, se porventura o Sol explodisse agora, nós nem saberíamos disso durante pelo menos oito longos minutos.

Se formos mais além... mais lento parece ser esta luz...

Se a luz leva alguns minutos para chegar aos planetas mais próximos, quanto tempo leva para a luz viajar mais longe da Terra?

Júpiter : O maior planeta está a 629 milhões de km de distância quando está mais próximo, levando a luz cerca de 35 minutos.

: O maior planeta está a 629 milhões de km de distância quando está mais próximo, levando a luz cerca de 35 minutos. Saturno : O planeta com anéis é cerca de duas vezes mais longe que Júpiter, o que leva demora à luz 71 minutos.

: O planeta com anéis é cerca de duas vezes mais longe que Júpiter, o que leva demora à luz 71 minutos. Plutão : Leva cerca de 5,5 horas para a luz ir da Terra ao planeta anão.

: Leva cerca de 5,5 horas para a luz ir da Terra ao planeta anão. Alpha Centauri : O sistema estelar mais próximo está a 4,3 anos-luz de distância, ou 40 biliões de km.

: O sistema estelar mais próximo está a 4,3 anos-luz de distância, ou 40 biliões de km. Galáxia espiral mais próxima (Andrómeda) : 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra

(Andrómeda) : 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra Estrelas visíveis: A distância média das 300 estrelas mais brilhantes no céu é de cerca de 347 anos-luz.

A ilustração que mostramos a seguir traduz os exemplos anteriores numa amostra gráfica. Então irá ter a sensação de quão “lenta” a luz realmente é.

No vídeo a luz irá viajar do Sol a Júpiter. É feito em tempo real, então leva cerca de 43 minutos:

Pois bem, agora que a escala foi apresentada, quando lhe disseram que o trabalho foi feito à velocidade da luz, cuidado, pode ter sido "em passo de caracol".