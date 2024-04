Voyager 1 envia novamente dados para a Terra depois da NASA ter resolvido o problema

Desde há 5 meses para cá, a Voyager 1 parecia "perdida no Universo", depois de começar a enviar mensagens ilegíveis para a Terra. No entanto, a equipa responsável da NASA sabia que ainda era possível fazer algo mais com a tecnologia de 50 anos a 24 mil milhões de quilómetros do nosso planeta. A sonda já envia dados corretos novamente.

Voyager 1 está de novo operacional

Alegria, braços levantados, aplausos, sorrisos de orelha a orelha. Estas são algumas das reações da equipa da missão da nave espacial Voyager no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA ao receber dados legíveis da nave espacial Voyager 1 pela primeira vez em cinco meses.

Pela primeira vez desde novembro, a nave espacial Voyager 1, o objeto humano mais distante da Terra, está a enviar dados de engenharia com informações legíveis sobre a sua saúde e o estado dos seus sistemas.

Depois de tentativas cada vez mais desesperadas para reparar a sonda, os membros da equipa de voo da Voyager celebraram a boa notícia na sexta-feira, numa sala de conferências de Pasadena, revelou agora a NASA.

Sonda está a um passo de conseguir uma enorme proeza

Embora a sonda esteja de novo a enviar dados sobre o seu estado de saúde, a NASA ainda não completou uma atualização do software para que possa voltar a enviar-nos dados científicos do espaço interestelar, onde se encontra ao lado da sua nave gémea Voyager 2.

A nave espacial Voyager 1 começou a enviar dados sem sentido para a Terra em 14 de novembro de 2023. Até março, os engenheiros da NASA não conseguiram confirmar a origem do problema. Um dos três computadores a bordo da sonda, o subsistema de dados de voo (FDS), responsável pelo acondicionamento dos dados científicos e de engenharia, tinha-se avariado.

Depois de enviar alguns comandos inteligentes à nave espacial, que demora quase um dia inteiro a responder ao longo dos 24 mil milhões de quilómetros que a separam da Terra, a equipa da missão descobriu que um único chip de memória era responsável por armazenar a parte corrompida do código FDS. O chip deteriorou-se, talvez devido à sua idade, e o código deixou de funcionar corretamente.

Como solução, a equipa decidiu colocar o código afetado noutro local da memória do FDS. No entanto, a nave espacial tem apenas alguns kilobytes de memória e nenhuma localização é suficientemente grande para conter todo o código-fonte original. O plano da NASA era dividir o código em secções e armazenar essas secções em diferentes áreas do FDS.

O que podemos esperar a partir de agora?

A NASA teve de ajustar as secções de código para manter o sistema a funcionar como um todo. Teve também de atualizar todas as referências à localização desse código noutras partes da memória do FDS, através de novas atualizações de software.

A equipa começou por mudar a localização do código responsável pelo empacotamento dos dados de engenharia do navio. O código foi enviado para a sua nova localização a 18 de abril. Quando a Voyager 1 devolveu dados legíveis a 20 de abril, a NASA confirmou que a ideia funcionava.

Pela primeira vez em cinco meses, os engenheiros da Voyager 1 podem verificar a saúde e o estado da nave espacial. Agora é a vez de repetir o truque com a parte do código que trata dos dados científicos, para que a nave possa continuar a funcionar normalmente 47 anos após o lançamento.