iCloud da Apple já está OK, depois de algum tempo com serviços offline

Durante o início da madrugada de hoje, a cloud da Apple, o iCloud, teve alguns problemas em determinados serviços. Há informações de utilizadores que deram conta de uma interrupção momentânea no iCloud Backup, iCloud Mail e iCloud Fotografias. Apesar de não ser um problema global, afetou vários utilizadores.

Na página de informação do estado do sistema da Apple, existe já informação que todos os problemas foram resolvidos.

iCloud com problemas de sincronização com as contas de utilizadores

Por algum momento no final do dia de ontem e, mais concretamente, no início da madrugada de hoje, alguns serviços da Apple estiveram, para alguns utilizadores, fora de alcance. O report refere que em dois momentos específicos alguns utilizadores não conseguiram acesso e sincronização ao iCloud Backup, iCloud Mail e Fotografias.

Conforme podemos ver na imagem abaixo, a empresa de Cupertino esclarece, com pouca informação, que a situação está já normalizada.

A Apple confirmou a interrupção através do seu website de Estado do Sistema. A empresa refere que ontem, às 23:15 e hoje às 3:53 alguns utilizadores foram afetados. Podem ter sido incapazes de fazer cópias de segurança dos seus dados, de ter acesso ao email e à galeria de imagens na cloud.

Nada mais foi partilhado e atualmente estará já tudo ultrapassado.