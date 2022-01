Todos sabem que a Google avalia toda a informação que os utilizadores colocam nos seus serviços. Esta avaliação poderá não ser realizada por humanos e nem sequer ser usada para fins que não revertem para a gigante das pesquisas.

Uma falha que parece estar agora a atingir o Google Drive, que está a marcar ficheiros de forma errada. Está a marcar como violações de direitos de autor ficheiros que não têm qualquer informação, apenas com 0's e 1's.

É normal que a Google avalie os ficheiros que os seus utilizadores colocam no Google Drive. A ideia desta avaliação é garantir que não existem informações que não possam ser guardadas e que estejam a violar direitos de autor.

Uma curiosidade recente veio mostrar o caricato e o ridículo de algumas situações. Segundo o que foi revelado, há um comportamento que está a ser detetado e que ninguém esperava que a Google tomasse, mesmo com sistemas automatizados para fazer estas avaliações.

Uh, @googledrive, are you doing okay? This file literally contains a single line with the number "1". pic.twitter.com/4tLhOzQY1T — Dr. Emily Dolson (@emilyldolson) January 24, 2022

O relatado mostrou que ficheiros com apenas 1 caracter estão a ser marcados como violações e direitos de autor. Isso chega como um alerta recebido via email e que alerta o utilizador para estar a incumprir nas regras do serviço da Google.

O estranho, e que foi reportado às equipas do Google Drive, é que estes ficheiros têm no seu conteúdo, apenas 1's ou 0's, um destes em cada ficheiro. Assim, não fica claro em que medida estas violações de direitos de autor são reais e em que se baseiam.

Este cenário pode ser confirmado num simples acesso a um ficheiro no Google Drive, que está impedido por violar as regras do serviço. Claro que a Google já reagiu ao problema apresentado, prometendo uma solução para breve.

Esta é uma situação anormal e que mostra que os sistemas automatizados são passíveis de errar e que podem trazer problemas aos utilizadores. Desta vez limitou-se a ficheiros sem conteúdo importante, mas noutras situações poderia ter um impacto muito maior.