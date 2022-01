A Microsoft tem trazido para o Windows ferramentas especiais para garantir a segurança do seu sistema. Quer eliminar as passwords e, por isso, criou as soluções que qualquer um sabe que pode e deve usar.

Estas estão integradas em várias áreas do Windows 11 e do 10, mas podem ser exploradas ainda para novos níveis. A prova disso vem com a capacidade de autenticar a conta do utilizador root na versão Linux que corre no sistema operativo da Microsoft.

O Windows Hello é a solução de segurança que podem usar para dispensar as passwords das versões do Windows 10 e 11. A proposta recorre a elementos biométricos do hardware para autenticar os utilizadores, quer seja uma impressão digital, uma leitura do rosto ou outro.

Este pode ser agora transposto para uma nova área, que até agora não era pensada. Podemos usar este elemento de autenticação para interagir com o WSL, o Linux que o Windows 11 e o 10 têm presente. Assim, fica simples autenticar a conta root e não memorizar uma password.

Esta integração não é nativa da Microsoft, mas resulta de um trabalho realizado pela comunidade, que criou um módulo PAM para fazer a autenticação. A forma de instalar é simples e prática.

wget https://bit.ly/3G3iUOm mv 3G3iUOm release.tar.gz tar xvf release.tar.gz

O que fizeram até agora foi descarregar o pacote que está no GitHub e colocá-lo dentro do Linux do Windows 11. Devem correr este comando num terminal e na pasta onde o querem guardar. Vão poder eliminar de seguida. O passo seguinte é descomprimir o que descarregaram.

cd release ./install.sh

Com os comandos acima vão preparar a instalação deste módulo, que é feito com o comando install.sh. Este termina com a alteração da forma de autenticação, mudando da password para a autenticação com o Windows Hello.

O processo deverá terminar com a mudança na forma de autenticação, em que sempre que for necessário, o Windows Hello entra em ação. Caso existam problemas, a página do GitHub tem toda a informação de suporte.

Fica provado que a integração do Linux com o Windows 11 ou 10 está a atingir novos patamares, cada vez mais interessantes. Este é um exemplo perfeito de como os recursos deste sistema se integram com os elementos externos que estão disponíveis.