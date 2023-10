Brainjacking? Neuralink de Elon Musk não quer apenas ajudar pacientes com paralisia

Sabemos do projeto da Neuralink tanto quanto a empresa quer que se saiba e, de facto, parece promissor: ajudar pacientes com paralisia. No entanto, este objetivo altruísta pode não estar sozinho...

A Neuralink começará, em breve, a testar o seu implante cerebral em humanos, apesar das polémicas que envolvem os estudos que efetuou em animais. Embora longo, o processo prevê-se revolucionário, representando um significativo avanço na tecnologia Brain-Computer Interface (BCI).

Revolucionário, no sentido em que o objetivo principal, anunciado desde o começo, passa por ajudar pacientes com paralisia, dando-lhes alguma independência.

Elon Musk tem indicado outros objetivos para os implantes da Neuralink

Apesar da missão da Neuralink, a verdade é que Elon Musk vem falando, há vários anos, do seu desejo de "alcançar a simbiose com a Inteligência Artificial" (IA), para fundir os humanos e a tecnologia.

Na sua perspetiva, a IA geral será uma realidade, eventualmente, e os implantes da Neuralink ajudarão os seres humanos a não "ficarem para trás".

Além da Neuralink, existem outras empresas a trabalhar em implantes menos invasivos, como a Synchron ou a Precision.

Apesar de a Neuralink não estar, alegadamente, interessada em avançar com alternativas mais amigáveis, Ben Rapoport, um neurocirurgião que deixou a empresa de Elon Musk para fundar a Precision, acredita que uma BCI de alta fidelidade pode ser criada "sem danificar o cérebro" e que não há razões para insistir em implantes invasivos.

Não seria ético utilizar uma tecnologia mais invasiva se o mesmo desempenho puder ser alcançado com métodos menos invasivos.

Quando os implantes da Neuralink, bem como o de outras empresas, avançarem, deverá ser crucial regulamentar a tecnologia. Afinal, e apesar de serem possibilidades remotas, os implantes poderão resultar numa ação a que os especialistas já chamaram "brainjacking", pelo acesso que daremos ao cérebro.