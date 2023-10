NOS liga 127 pessoas ao mesmo Wi-Fi! Recorde do Guinness…

A NOS acaba de entrar no Guinness World Records por ter batido o record de “maior número de pessoas em simultâneo num vídeo online, a fazer o símbolo V”, de vitória, com os dedos. Ao todo a NOS garantiu uma ligação sem falhas às 127 pessoas.

O recorde da NOS foi validado e certificado, em pessoa, por aquele que é um dos mais antigos adjudicadores do Guinness World Records em funções, Jack Brockbank, que tem viajado por todo o mundo nos últimos 16 anos para garantir a validade de vários recordes registados.

Guinness World Records é bastante rigoroso e idóneo nesta certificação, exigindo a presença de testemunhas independentes, para além da avaliação do adjudicador. Daniel Beato, Administrador da NOS, sublinhou

Estamos muito satisfeitos por esta confirmação da qualidade das nossas soluções de Wi-Fi, que nos permitiram bater um recorde mundial usando, apenas, produtos residenciais da NOS, como o repetidor de sinal Wi-Fi da solução Wi-Fi Total, acessível a qualquer um dos nossos clientes. É mais um incentivo para continuarmos a nossa ambição de sermos líderes na experiência de Internet em casa, para melhor servirmos os nossos clientes, cada vez mais exigentes com a qualidade e estabilidade da net.

Para garantir que estas 127 pessoas conseguiam ter uma experiência de rede constante, durante toda a ação, foram usados apenas produtos incluídos na oferta doméstica da NOS: a rede de fibra da NOS com um pacote de GIGA e a solução Wi-Fi Total.

Esta solução, lançada em 2022, foi desenhada para entregar a melhor internet em todas as divisões da casa e é a primeira com tudo incluído: diagnóstico, instalação, apoio técnico 24/7 e monitorização remota permanente de qualidade. Inclui a amplificação do Wi-Fi através de Super Extenders e a tecnologia da Plume HomePass, que, através de inteligência artificial, garante que a qualidade do sinal se adapta à exigência de cada dispositivo.