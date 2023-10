Chinesa Baidu revela a sua nova versão IA do Ernie para concorrer com o GPT-4

O ChatGPT continua a ser o mais popular sistema de inteligência artificial, sendo já um nome bem conhecido da maior parte da população. Mas a China está bem atenta à evolução deste setor e a empresa Baidu revelou finalmente a sua nova versão IA do sistema Ernie, que irá rivalizar com o GPT-4.

Revelada a nova versão do sistema inteligente chinês Ernie

As mais recentes notícias avançadas pela Reuters adiantam que a gigante chinesa Baidu revelou nesta terça-feira (17) a mais recente versão do seu modelo de inteligência artificial generativa Ernie 4.0. De acordo com a empresa, as capacidades desta nova versão estão ao mesmo nível das do GPT-4 integrado no ChatGPT da OpenAI.

Esta nova versão Ernie 4.0 foi apresentada pelo CEO da Baidu, Robin Li, num evento em Pequim. Li salienta as capacidades de memória deste novo modelo e fez uma demonstração ao escrever um romance de artes marciais em tempo real. Para além disso também exibiu o Ernie 4.0 a criar cartazes e vídeos publicitários.

Contudo, segundo a agência de notícias, os analistas não ficaram impressionados e de acordo com Lu Yanxia, analista do IDC, o lançamento do Ernie 4.0 careceu de alguns destaques em relação à versão anterior. Mas o analista adianta que "Devemos ver melhorias significativas quando o Ernie 4.0 for usado na prática, mas as atualizações concretas não são imediatamente claras".

O CEO da Baidu demonstrou também como o Baidu Map, por exemplo, permite agora que os utilizadores acedam a funções com consultas de linguagem natural alimentadas pelo Ernie, quando antes tinham que pesquisar através de milhares de opções.

A Baidu é a empresa que está mais avançada no que respeita aos modelos de IA na China. No entanto, na manhã desta terça-feira, as ações da gigante tecnológica caíram 1,32%.