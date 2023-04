O que é uma AGI? Não perca o fio à meada e atualize o seu glossário tecnológico!

A evolução tecnológica não dá descanso e há sempre novidades a surgir e a surpreender. Neste caso, eventualmente, haverá quem já esteja familiarizado, mas, para aqueles que a desconhecem, hoje, falamos da AGI. Já ouviu falar?

É sigla para Artificial General Intelligence (em português, Inteligência Artificial Geral) e é, concetualmente, o clímax do desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA). Quer isto dizer que há quem considere que, em vez de termos à disposição uma tecnologia capaz de executar tarefas específicas, teremos em mãos um sistema capaz de realizar qualquer tarefa que lhe seja atribuída. Além disso, com tempo e poder computacional suficientes, fá-lo-á de forma irrepreensível - e, quem sabe, até melhor do que se fosse concretizada por um ser humano.

Artificial General Intelligence refere-se a um tipo teórico de Inteligência Artificial que possui capacidades cognitivas semelhantes às humanas, tais como a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas, e comunicar em linguagem natural.

Segundo definiu o ChatGPT, a pedido de Gil Press (28 de março, 2023, Forbes).

Teoricamente, à semelhança dos seres humanos, uma AGI deveria ser capaz de completar quase qualquer tarefa intelectual. Atualmente, o debate prende-se em perceber qual a definição clara de AGI e quando atingiremos esse patamar, tecnologicamente.

Alguns já veem o ChatGPT da OpenAI como um primeiro exemplo de AGI, afirmando que os atuais chatbots baseados no modelo GPT-3 se aproximam muito desse clímax da IA. Contudo, há também aqueles que que consideram que estamos ainda a alguns anos, ou mesmo décadas, de distância de uma IA capaz de executar qualquer coisa, dizendo, por sua vez, que só o novo modelo GPT-4 ou os futuros modelos, como o GPT-5, se aproximarão desse auge.

Seja qual for o momento desta linha temporal cujo fim desconhecemos, a verdade é que o ChatGPT oferece uma antevisão daquilo que poderá vir a ser uma verdadeira AGI: compreende e responde aos utilizadores, de forma natural e fluída, sendo, por vezes, difícil distinguir entre o discurso dele e o de um ser humano.

No entanto, e conforme sabemos pelas opiniões de quem o utiliza, ainda é extremamente limitado em algumas áreas, além de funcionar sob algumas restrições impostas pela moralidade, pela segurança e pela legislação.

Por ser tão abstrato, sendo até matéria comum em filmes de ficção científica, é difícil definir com exatidão quando - e se - conheceremos uma verdadeira AGI. Mesmo nesse momento, acender-se-ão debates relativos à sua efetiva chegada.

