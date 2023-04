51% consideram que a Inteligência Artificial não vai contribuir para um mundo melhor

Muito se tem falado da Inteligência Artificial e o sucesso do sistema ChatGPT contribuiu significativamente para essa mesma popularidade. As notícias que recebemos diariamente mostram que a IA está cada vez mais a ser integrada em várias plataformas e serviços, fazendo assim parte do nosso dia-a-dia de forma mais frequente. Desta forma, questionámos os nossos leitores sobre se consideram que a Inteligência Artificial vai contribuir para um mundo melhor, mas a maioria não acredita nisso. Vamos então conhecer todos os resultados.

Considera que a Inteligência Artificial vai contribuir para um mundo melhor?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.246 respostas obtidas.

Os resultados estão praticamente empatados, mas a maioria, com 51% dos votos, não acreditam que a Inteligência Artificial vá contribuir para um mundo melhor (636 votos). Já com apenas menos 2% da respostas estão os leitores que responderam "sim" a esta questão e, como tal, acreditam que a IA terá um impacto benéfico no futuro (610 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Pode ler as várias opiniões dos leitores através dos comentários deixados ao artigo onde a questão foi colocada, onde são referidos vários pontos a favor desta tecnologia, especialmente nas tarefas do nosso quotidiano. Mas também são destacados alguns receios, nomeadamente as alterações que a IA poderá trazer para o mercado do trabalho, uma vez que as previsões são que possa provocar despedimentos em massa e até ajudar a extinguir algumas profissões, como advogados e administrativos.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se considera que a Inteligência Artificial vai contribuir para um mundo melhor.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Acredita que a China vai continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as sanções dos EUA? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.