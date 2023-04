Procrastina em teletrabalho? Neste café, o cliente só sai quando termina as tarefas

Para os mais procrastinadores, o teletrabalho pode ser desafiante. Por isso, este café de que lhe falamos hoje procurou resolver o problema, impedindo os clientes de saírem até que terminem a tarefa que se comprometeram a executar, aquando da chegada.

Apesar de já termos visto que algumas gigantes ainda preferem que os seus funcionários trabalhem presencialmente, desde a pandemia que o teletrabalho é o regime que impera em várias outras empresas espalhadas pelo mundo.

No entanto, e não sendo sinónimo de não preferir esse regime, há funcionários que, em teletrabalho, precisam de um incentivo para a execução das tarefas.

Japão alberga cafés com temáticas insólitas

Para um dia mais produtivo, as pessoas podem dirigir-se ao The Manuscript Writing Cafe, uma vez que foi aberto com o objetivo claro de ajudar aqueles que têm de completar tarefas, num determinado prazo. O único senão é ficar no distrito de Koenji, em Tóquio, no Japão...

Este café japonês acomoda apenas 10 pessoas e rodeia-as de paredes de tijolos e um bar com bebidas diferentes, nomeadamente, café. Concebido especificamente para escritores, o espaço conta Wi-Fi, carregadores, tomadas elétricas e muito café.

Indo ao encontro do foco do The Manuscript Writing Cafe, só é permitida a entrada de pessoas que tenham prazos para cumprir. Por isso, há regras que deverão ser seguidas. Primeiro, o cliente deverá anotar, na receção, a quantidade de palavras que precisa de escrever e o espaço de tempo em que pretende fazê-lo. AO longo da passagem pelo café, haverá um funcionário que, a cada hora, fará questão de pedir uma atualização do estado do trabalho. Por fim, só poderá sair do café quando terminar a tarefa a que se propôs à chegada - ou quando for hora do fecho.

Penso que o mais importante é o facto de todos estarem concentrados numa tarefa, o que faz sentir que também precisam de trabalhar. Todos estão a trabalhar em algo diferente, mas o objetivo é o mesmo: cumprir o prazo.

Explicou, segundo o Magnet do Xataka, o proprietário do The Manuscript Writing Cafe.

Aparentemente, existem ainda níveis de tensão para a verificação do processo de cada cliente. Por exemplo, no "S", o funcionário apressá-lo-á de forma mais agressiva, ao passo que, no "M", o check-up será mais suave.

Leia também: