A Boston Dynamics já mostrou como os seus robôs podem ser usados para melhorar a nossa vida, sempre em situações reais. Esta empresa resolveu agora criar uma utilização para o Spot e torná-lo como um guia. Para isso bastou integrar a sua proposta com o ChatGPT.

São muitas as situações em que a Boston Dynamics coloca os seus robôs. Em especial o Spot, o seu cão, adapta-se para ajudar os Humanos e assim criar um ajudante que pode ser usado em muitas situações. Abre o caminho para a sua integração e mostra como poderá ser o futuro.

Após se ver colocado em muitas situações, este robô da Boston Dynamics recebeu a integração com a IA generativa para poder ser usado como guia turístico nas instalações da empresa. Usaram o já conhecido modelo GPT-4 da OpenAI, mas integraram também técnicas de engenharia de prompts para estabelecer controle sobre a suas respostas.

Ainda que se mostre útil e com um resultado impressionante, a equipa que criou esta proposta enfrentou vários desafios. O produto final, ainda como um protótipo, tem várias personalidades, em que apenas foram dados parâmetros básicos. Tudo o resto surge da própria IA e do ChatGPT.

Tal como esperado, o robô depende fortemente do ChatGPT para comunicação, ainda que este responda apenas com texto. Assim, o desenvolvimento incluiu a utilização do serviço cloud ElevenLabs para servir como ferramenta de conversão de texto para voz.

O trabalho preparatório da Boston Dynamics passou por criar um mapa do espaço onde o robô precisa andar e cada setor. Para estas áreas e estes espaços não foram revelados qualquer detalhe para o robô. As restantes respostas surgem da IA generativa, alimentada por tudo que as câmaras conseguem ver.

Esta é mais uma prova de que a união de várias tecnologias podem criar algo completamente diferente. O Spot da Boston Dynamics recebe agora novas capacidades e um dia ainda o veremos a ser um verdadeiro guia turístico, com a possibilidade de receber novas informação no momento, alargando assim as suas capacidades e o seu conhecimento.