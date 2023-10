Apesar de não ser algo normal, é possível ter a conta Google bloqueada e sem acesso à mesma. Este é um processo complicado, mas que pode ser disparado com o esquecer da password ou o acesso por um novo browser, ou um novo PC. A Google ajuda os utilizadores e agora mostra os passos essenciais para conseguir recuperar uma conta Google.

Este é um processo simples de realizar, assumindo sempre que o utilizador tem os seus dados registados na sua conta. Com este passo, e a qualquer momento, pode recuperar a sua conta e assim voltar a ter acesso à mesma.

Felizmente, existem duas etapas fáceis que pode seguir de imediato para se preparar para o caso da sua conta ser bloqueada. Bastará configurar um e-mail e um número de telefone de recuperação, ambos associados ao utilizador e sempre provados de olhares alheios.

No browser, clique no ícone do perfil da Conta do Google no canto superior direito do ecrã e aceda à sua Conta Google.

1 - Adicione um número de telefone de recuperação

No painel de navegação esquerdo, clique em “Segurança”. Em "Como fazer login com o Google", clique em “Número de telefone de recuperação” para ajudar a manter sua conta segura. Siga as etapas apresentadas no ecrã. Isso permite à Google enviar uma mensagem de texto caso precise recuperar a sua conta.

2 - Adicione um endereço de e-mail de recuperação

Na Conta do Google, clique em “Segurança” e depois em “E-mail de recuperação” em “Como você faz login no Google”. Siga as etapas apresentadas no ecã. Um endereço de e-mail de recuperação ajuda a voltar e é para onde a Google envia notificações de segurança.

Seguir essas etapas tornará qualquer conta mais segura e poderá economizar tempo posteriormente. Dessa forma, se perder as suas credenciais de acesso, a Google terá uma segunda maneira de entrar em contacto com o utilizador, ou seja, por e-mail ou mensagem de texto SMS, para confirmar a identidade do utilizador.