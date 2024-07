Elon Musk confirma quando é que será lançado o Grok 2, a nova IA da xAI e do X

A xAI, empresa de Inteligência Artificial (IA) de Elon Musk, está a trabalhar a todo o vapor no Grok 2, a próxima versão da IA integrada no X. E o magnata confirmou quando estará pronta para ser lançada.

O Grok 2 chegará em agosto, diz Elon Musk

Elon Musk respondeu a uma publicação sobre o fim do acordo da xAI com a Oracle para aceder aos seus centros de dados com chips NVIDIA. Ele explicou o contexto da situação e deu uma atualização sobre o status do Grok 2.

O líder da Tesla e da SpaceX disse que a xAI alugou o acesso a 24.000 GPUs H100 da Oracle para treinar o Grok 2. Esse trabalho foi concluído, revelou Elon Musk, e a IA está agora na fase de correção de erros e otimização.

Se tudo correr de acordo com o planeado, o magnata diz que o Grok 2 deverá estar pronto para ser lançado no próximo mês de agosto. É verdade que, historicamente, Musk não tem sido muito rigoroso quando se trata de cumprir as datas prometidas para o lançamento de um produto ou a realização de um objetivo nas suas diferentes empresas. No entanto, a xAI tem estado a trabalhar de forma constante no desenvolvimento de tecnologia e tem planos bastante ambiciosos para o futuro.

A startup acabou de angariar 6 mil milhões de dólares em financiamento e está a trabalhar na construção do que aspira ser o centro de dados mais poderoso do mundo dedicado ao treino de IA. A empresa pretende aproveitar a sua própria infraestrutura para continuar o desenvolvimento do Grok 2 e de outros projetos.

Por enquanto, Elon Musk não mencionou quais serão as capacidades do Grok 2 ou como será comparado com o Claude 3.5 Sonnet ou GPT-4o. Vale a pena lembrar que a xAI tornou a sua IA capaz de reconhecer documentos, fotografias, capturas de ecrã, gráficos e diagramas científicos a partir da versão 1.5 Vision.

Inicialmente, o Grok era exclusivo para os assinantes do X Premium+, o nível mais caro da versão paga do X. Mas mais tarde foi aberto a todos os que pagam o X Premium, uma medida que foi vista como uma tentativa de aumentar a geração de receitas da rede social face ao declínio de vários dos seus principais anunciantes.

Há muitas expectativas sobre como a experiência do chatbot pode mudar a partir do Grok 2, e se a IA se mostra suficientemente poderosa para se diferenciar da concorrência. Elon Musk argumenta que o desenvolvimento da sua própria infraestrutura de hardware é crucial para que a xAI seja competitiva.

A xAI está a construir o seu próprio sistema com 100.000 chips H100 para atingir os tempos de conclusão mais rápidos. O nosso objetivo é começar a treinar [nesta infraestrutura] até ao final deste mês. Será, de longe, o grupo de formação mais poderoso do mundo. A nossa principal competitividade depende de sermos mais rápidos do que qualquer outra empresa de IA. Esta é a única maneira de recuperar o atraso.

Disse o magnata, que está a apostar todas as suas fichas nas possibilidades que o Grok 2 pode abrir com a sua integração com o X.

