Elon Musk goza com Zuckerberg por causa do seu vídeo viral a fazer surf

Para celebrar o dia da Independência dos Estados Unidos, Zuckerberg publicou um vídeo em que está a surfar de fato, e a segurar uma bebida e uma bandeira americana. Mas isto parece não ter impressionado o bilionário Elon Musk.

Musk goza com Zuckerberg

A proeza de surfista de Mark Zuckerberg atraiu elogios dos seus fãs, mas a sua forma diferente de celebrar o Dia da Independência não conseguiu deixar o seu rival impressionado.

Que ele continue a divertir-se nos seus iates. Eu prefiro trabalhar.

Escreveu o CEO da Tesla em resposta ao vídeo de Zuckerberg.

O vídeo do CEO da Meta rapidamente se tornou viral no Instagram e recebeu mais de 900.000 gostos e milhões de visualizações. Os comentários de Musk contra Zuckerberg surgiram um dia depois de o rival Threads ter atingido 175 milhões de utilizadores ativos mensais.

O vídeo faz parte de uma reformulação da marca que transformou Zuckerberg de nerd dos computadores em "bad boy" bilionário.

A guerra entre Musk e Zuckerberg mantém-se...

Não é a primeira vez que Musk goza com Zuckerberg. O conflito entre as duas figuras de topo do mundo da tecnologia terá possivelmente escalado em 2023 por causa de um satélite que se desintegrou.

Anteriormente, o CEO da Meta também desafiou Musk para uma luta que foi cancelada mais tarde por Zuckerberg, que culpou Musk por não confirmar a data. Algumas semanas mais tarde, após o lançamento do Threads, Zuckerberg entrou em concorrência direta com Musk, que é proprietário do X.

Em março de 2024, os utilizadores ativos diários no X diminuíram 23% em relação à altura em que Musk o adquiriu no final de 2022. E em abril, o Threads ultrapassou o site em termos dessa métrica: o Threads tinha 28 milhões de utilizadores ativos diários; o X tinha 22 milhões, de acordo com o Quartz.

