Exército da Ucrânia está a usar robôs terrestres que podem mudar a guerra (vídeo)

A Ucrânia está cada vez mais equipada com armas feitas no país, e isso pode ser determinante para uma nova fase da guerra. Usar robôs terrestres pode mudar o curso deste conflito.

A guerra que deu ao mundo novas armas

Desde que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou, em 2022, líderes militares de todo o mundo têm retirado lições sobre um panorama tecnológico em constante evolução.

Ambos os lados continuam a empregar e a contrariar, em tempo real, sistemas de armamento inovadores, que vão desde drones marítimos a lasers de alta energia. Uma dessas tecnologias é a recente utilização, por parte da Ucrânia, de robôs terrestres não tripulados.

Equipados com armas que vão de lança-granadas a metralhadoras, estes veículos terrestres não tripulados (UGV) mudaram a forma como a Ucrânia conduz missões de reconhecimento, ataque e reabastecimento.

Menos baixas e mais poder de fogo

As capacidades multifunções dos UGV tornaram-nos numa escolha popular entre os líderes ucranianos que procuram perturbar as operações russas, reduzindo ao mesmo tempo as baixas. No entanto, estes drones têm registado graus variados de sucesso e ainda não foram utilizados ao mesmo nível que os seus equivalentes aéreos.

Isso não significa que não tenham funcionado no campo de batalha, uma vez que as forças ucranianas publicaram vídeos que mostram UGV a destruir veículos blindados russos a tiro.

Ainda assim, os veículos terrestres não tripulados poderão revelar-se mais úteis como ferramentas logísticas, uma área-chave em que a Ucrânia tem uma desvantagem clara.

Ucrânia: serão estes "drones/robôs" que vão combater?

Como temos visto, e em termos de balanço geral, a utilização de drones tanto pela Ucrânia como pela Rússia revelou vários pontos fracos no equipamento das potências militares globais.

No entanto, esse parece ser o caminho e já há um incremento no desenvolvimento mundial no que toca às tecnologias não tripuladas. A Rússia tem sido quem mais aposta, por exemplo, na utilização de drones aéreos imunes à guerra electromagnética, e pelos submarinos autónomos da Marinha Real Britânica.

Estes avanços levam especialistas a acreditar que as tecnologias não tripuladas irão revolucionar o campo de batalha durante muitos anos.

Soldados humanos estão a acabar

O arsenal ucraniano de veículos terrestres não tripulados tem crescido de forma sustentada desde 2022, apoiado por ajuda militar estrangeira, desenvolvimento nacional e financiamento civil.

Plataformas como o THeMIS, usadas em reabastecimento e evacuação de feridos, foram reforçadas por novas encomendas internacionais, enquanto empresas locais desenvolveram soluções capazes de conduzir operações terrestres complexas à distância.

Em paralelo, unidades no terreno têm adaptado e reconstruído veículos terrestres não tripulados de baixo custo, permitindo escalar rapidamente a capacidade logística, ao ponto de uma única brigada conseguir abastecer forças inteiras e movimentar centenas de toneladas de material por mês.

Ao mesmo tempo, estes sistemas evoluíram para funções de ataque e reconhecimento, armados com metralhadoras e lança-granadas, eficazes em terrenos difíceis e missões de alto risco, incluindo remoção de obstáculos, detonação de minas e recolha de feridos.

A experiência ucraniana está a acelerar a adoção global de UGV, com potências como Rússia, China, Estados Unidos e países da NATO a investirem em robôs de combate e logística.

Este movimento está a levar os militares a repensar estratégias, estruturas e equipamentos, sinalizando que as tecnologias não tripuladas poderão redefinir a escala e a natureza da guerra nos próximos anos.