Fim da partilha de passwords na Netflix está a arrastar a empresa para tribunal

O fim da partilha de passwords na Netflix não foi bem recebido pelos utilizadores. Estes queriam manter esta prática instituída há vários anos. Agora que este é um dado adquirido, os utilizadores voltam-se para os tribunais onde os casos crescem, com os queixosos a querer apenas que possam voltar a partilhar as suas passwords com os familiares.

Netflix arrastada para o tribunal

O fim da partilha de passwords pela Netflix, em 2023, levou este serviço de streaming mudou o cenário e trouxe muito descontentamento dos utilizadores. Estes revelaram que ponderaram abandonar a plataforma. A verdade é que os dados mostram que isso foi revertido e os assinantes cresceram nos últimos meses.

Agora, e 1 ano depois desta mudança, o Netflix volta a ter problemas e será levado a tribunal por um conjunto alargado de utilizadores, em ações separadas. Estes casos acontecem no Brasil, onde 943 clientes deram entradas com casos na justiça.

Os queixosos pretendem, na sua maioria, apenas uma compensação. Querem passar a poder usufruir da possibilidade de partilhar a password das suas contas sem qualquer limitação. Estes processos decorrem em pelo menos seis estados. São Paulo tem a maior concentração, com 250 deles, mas o Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco completam a lista de locais.

Partilha de passwords é a causa dos casos

Apesar de estes processos registados em tribunal, ainda não houve nenhum julgamento relacionado com as acusações feitas à Netflix e à sua alteração das regras de partilha de contas e passwords. O primeiro caso registado aconteceu no fim de maio de 2023. O mais recente, até ao momento, aconteceu no passado dia 26 de junho.

Estas ações alegam que a Netflix não tem como prever que as passwords não são partilhadas entre familiares. Um exemplo é o processo que decorre no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde um subscritor afirma que a sua filha não consegue aceder à Netflix na TV do seu quarto. É pedida uma indemnização de 850 euros (5 mil reais) e que a Netflix seja obrigada a aprovar a divisão das passwords da sua conta.

Desde que o fim da partilha de passwords começou, a Netflix teve um aumento de 78% no número de pesquisas por cancelamento de assinatura. A verdade é que, globalmente, esta mudança acabou por ser benéfica para o serviço de streaming, onde o número de novos assinantes cresceu para novos máximos.