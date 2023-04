Estamos a poucos meses do lançamento do novo iPhone. Como tal, a Apple estará já a preparar toda a sua máquina de produção para produzir o novo iPhone 15. Apesar do secretismo que envolve os produtos da empresa, há sempre fugas de informação. Apareceu agora um suposto molde 3D, que nos mostra os novos botões de volume, a porta USB-C e alguns outros detalhes do iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro já mexe

Um iPhone 15 Pro fictício apareceu num vídeo partilhado na versão chinesa do TikTok hoje, fornecendo uma visão mais detalhada do design do dispositivo. Os principais recursos de hardware esperados incluem botões de estado sólido, uma porta USB-C e uma estrutura de titânio.

O vídeo não revela nada de novo além dos rumores existentes, mas fornece uma visão 3D de como o iPhone 15 Pro pode ser. No geral, o dispositivo parece-se com o iPhone 14 Pro, com as diferenças mais notáveis ​​sendo um botão de volume alongado e o que supostamente será um botão de Ação substituindo o botão Toque/Silencioso.

O modelo fictício é provavelmente baseado em ficheiros CAD vazados de fabricantes de capas para iPhone. Não está claro se a protuberância da câmara traseira ou outros aspetos do iPhone fictício estão perfeitamente dimensionados, ou se um slot de cartão SIM físico permanecerá em alguns países, conforme mostrado, depois de ser removido de todos os modelos do iPhone 14 nos EUA no ano passado.

Também é possível que o desenho final dos botões e outras peças tenha mais detalhes do que o revelado por este molde básico.

Espera-se que a Apple anuncie os novos iPhones num evento em setembro e, provavelmente, os disponibilize para pré-encomenda em questão de dias. Os iPhones de 2023 provavelmente estarão à venda na semana seguinte.

A Apple deve anunciar o software que os modelos do iPhone 15 usarão, o iOS 17, no seu evento WWDC23, que começará no dia 5 de junho