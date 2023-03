Um dos eventos mais esperados do ano é a WWDC da Apple. É aqui que muitas das novidades da empresa de Cupertino são reveladas, com um foco especial no software. A edição de 2023 acaba de ser anunciada e já tem datas. Continua a ser virtual, mas isso não será razão para haver menos novidades. O que será que a Apple nos vai trazer na WWDC 2023?

A WWDC 2023 foi apresentada pela Apple

Foi há pouco que a Apple apresentou ao mundo a WWDC 2023, o seu evento dedicado aos programadores e ao software. Será ainda um evento virtual e terá todas as suas sessões online. Este é o modelo usado nos últimos anos e que não tem levado a que seja menos interessante ou que tenha menos novidades.

Do que a gigante de Cupertino revelou, a WWDC 2023 acontecerá nos dias 5 a 9 de junho. Sendo um evento gratuito para todos os programadores, a WWDC23 irá destacar os mais recentes desenvolvimentos no iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

A Apple anunciou hoje que realizará sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC) anual em um formato online de 5 a 9 de junho de 2023, com uma oportunidade para programadores e estudantes comemorarem pessoalmente numa experiência especial no Apple Park no dia da inauguração.

Que novidades vão ser apresentadas?

Tal como em anos anteriores, esperam-se muitas novidades, em especial para a keynote de abertura deste evento. É certo que vamos ouvir falar do iOS 17 e de todos os sistemas operativos para os restantes equipamentos da Apple, sejam eles móveis ou desktop.

A grande dúvida é mesmo se os novos óculos de realidade aumentada vão finalmente ser revelados. A Apple tem adiado a sua apresentação, mas espera-se que na WWDC 2023 seja finalmente uma realidade, devendo chamar-se Reality Pro ou Reality One. As especificações de hardware mostram que será de topo e que terá um preço também elevado.

Será que vamos ter mais neste evento?

Há ainda a possibilidade de vermos surgir um novo MacBook Air com um SoC M3 e um novo MacBook Air de 15 polegadas. Ambos os produtos são fortes candidatos para serem revelados, uma vez que o SoC M2 foi anunciado na WWDC 2022.

Resta assim esperar pelos dias 5 a 9 de junho para se descobrir tudo o que a Apple tem para revelar. Será certamente um evento rico em novidades e com muitos produtos e sistemas novos, como a empresa nos habitou nestes momentos.