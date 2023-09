Questão: qual a sua opinião sobre os novos iPhone 15?

Acabou a espera e a Apple finalmente revelou os seus novos iPhone 15 disponíveis desde os modelos mais básicos até os topo de gama com preços mais elevados. E agora que já conhecemos melhor estes novos smartphones, na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual é a sua opinião sobre estes iPhone 15. Participe!

Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 15?

Foi na passada terça-feira (12) que a Apple apresentou finalmente ao mundo os seus novos iPhone 15. À primeira vista não se consegue determinar grandes diferenças comparativamente com o modelo da geração anterior, mas as grandes diferenças e melhorias estão dentro do sistema destas máquinas.

Naturalmente que a atenção recai sobretudo para os modelos topo de gama iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, sendo que este último pode custar até quase 2.000 euros em Portugal. E entre as várias novidades, o destaque assenta no novo e poderoso SoC A17 Pro, o primeiro da marca a usar o processo de fabrico de 3 nm da TSMC, o qual dará um significativo incremento no desempenho do chip enquanto oferece também mais recursos IA às diversas funcionalidades do equipamento.

Mas se por um lado houve quem ficasse rendido aos novos modelos, e o iPhone 15 Pro Max até esgotou rapidamente na pré-venda, por outros, estas e outras melhorias não convenceram muitos utilizadores, o que já levou mesmo a concorrência a questionar onde está, na verdade, a inovação destes novos smartphones.

Assim na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual é a sua opinião sobre os novos iPhone 15 da Apple. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 15? Um espetáculo de smartphone, a Apple continua a surpreender com fantásticos equipamentos inovadores.

Nada de muito novo, muito do que já se estava à espera.

Não gostei, não é nada de especial e a marca tem vindo a desapontar. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

