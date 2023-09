Foxconn: operários da linha Huawei com melhores salários que os da Apple

Quando o iPhone 14 estava em desenvolvimento, a Foxconn deu-se ao luxo de entregar menos unidades à Apple do que o acordado. Além disso, reparou-se recentemente que a empresa paga mais aos operários que produzem telemóveis Huawei do que aos funcionários que produzem telemóveis Apple.

Atualmente, a Foxconn fabrica cerca de 40% dos dispositivos eletrónicos existentes no mercado e emprega mais de 1,2 milhões de pessoas. Foi fundada em 1974 pelo empresário taiwanês Terry Gou e, em apenas cinco décadas, deixou de ser sustentada pelo trabalho de poucas pessoas para se consolidar como uma das maiores empresas do planeta.

A gigante fabrica dispositivos eletrónicos para a Apple e para a Huawei, mas também para a Sony, Amazon, Dell, HP, Nintendo, Microsoft, IBM, entre muitas outras empresas. O seu sucesso foi construído com base na sua capacidade de fabrico em grande escala, mas apesar do seu presumível sucesso, está a atravessar um momento delicado. Na reta final do ano passado, as suas receitas caíram 29% porque não conseguiu responder eficazmente às necessidades dos seus maiores clientes.

Em dezembro de 2022, numa altura em que a fábrica de Zhengzhou deveria estar a fabricar iPhones 14 sem interrupção, a Foxconn tinha um défice de cerca de 100 mil trabalhadores. E o panorama não mudou muito desde então.

A Foxconn não paga o mesmo a todos os trabalhadores com igual responsabilidade

Atualmente, a Foxconn precisa de reforçar a sua força de trabalho. Em plena campanha de fabrico do iPhone 15, os executivos da empresa tomaram um caminho pouco habitual para as empresas com presença na China: os trabalhadores envolvidos na produção dos elementos dos novos iPhones vão receber um bónus de cerca de 880 dólares durante a atual campanha.

O volume de vendas da Apple leva-nos a aceitar que é um cliente muito importante para a Foxconn, mas, curiosamente, parece que outro dos seus clientes está numa posição ainda mais vantajosa. As agências de emprego com que trabalha para fornecer mão de obra às suas fábricas de Shenzhen revelaram que os empregados da Foxconn International Holdings, que fabrica smartphones para a Huawei, recebem atualmente mais do que os trabalhadores da Foxconn Technology Group, que produz os aparelhos da Apple.

Este facto é desconcertante. Mas não é por os trabalhadores que fabricam telemóveis para a Huawei receberem mais do que os que fabricam telemóveis para a Apple. Seria igualmente estranho no caso contrário, porque, a priori, é razoável que o salário dos trabalhadores da mesma empresa (mesmo que sejam filiais diferentes) com uma responsabilidade muito semelhante, seja também semelhante. Especialmente se estiverem ligados a uma linha de montagem em que o valor contribuído por todos os trabalhadores é essencialmente o mesmo.

