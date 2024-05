A Apple fez crescer o iPad Air e agora tem um modelo de 13 polegadas

O evento de hoje da Apple tem como foco o iPad, e mais algumas surpresas. Esta certeza foi agora confirmada pela Apple e a marca acaba de lançar um novo iPad Air. Este é maior e tem ainda mais capacidades. É assim hora de conhecer o iPad Air de 13 polegadas.

O iPad Air é um dos mais bem sucedidos tablets da Apple. Este modelo tinha até agora um ecrã de 11 polegadas, mas os utilizadores queriam ainda mais ecrã. Assim, a Apple meteu mãos à obra e criou um modelo de 13 polegadas.

Este novo iPad não tem apenas mais ecrã e viu ser renovados alguns dos seus componentes. A Apple promete mais 30% de espaço de ecrã face ao modelo menor e uma proposta Liquid Retina, ou seja, um ecrã LCD. A câmara foi mudada e está agora acessível no modo panorâmico.

Em termos de processamento, a Apple equipou os novos Air com o seu SoC M2, o que lhe dá uma capacidade superior e uma melhoria de 50% face ao modelo anterior. Para ajudar, todos os acessórios da Apple são suportados, tendo assim acesso ao teclado e ao Apple Pencil.

Estes 2 modelos vêm equipados com armazenamento base de 128 GB indo até a 1 TB. A Apple revelou que estes 2 novos iPad Air vão chegar em 4 cores e com os seguintes preços: 729 € no caso do modelo de 11 polegadas e 979 € no modelo de 13 polegadas. As encomendas podem ser feitas já e as entregas iniciam-se no dia 15 de maio.