IA no iPhone? Apple voltou às negociações com a OpenAI para ter um chatbot no iOS 18

Apesar de não estar ainda confirmado de forma oficial pela Apple, é certo que o iOS 18 deverá ter uma componente grande de IA. Este é o caminho que outros sistemas já tomaram e a criadora do iPhone irá seguir estas pegadas. Para materializar isso, a Apple terá voltado às negociações com a OpenAI para ter um chatbot no iOS 18, mas não ficará por aqui.

Apple está a negociar com a OpenAI

Apesar de se saber que a Apple está a tempo e recursos para criar o seu modelo de IA, a empresa parece estar ainda numa fase inicial. Esta é a razão pela qual se sabe que para cumprir a ideia de ter já uma versão com capacidades extra no iOS 18 terá de se associar a outros gigantes da indústria.

A mais recente informação, adiantada por Mark Gurman da Bloomberg, dá conta de que a criadora do iPhone estará de volta à mesa das negociações com uma das maiores empresas do ramo da IA. Falamos da OpenAI, que estará novamente em negociações com a Apple.

O resultado esperado é a chegada ao iOS 18 e ao iPhone de novas capacidades de IA, em especial um chatbot. Este tratará da interligação do sistema da Apple às capacidades que os utilizadores vão ter disponíveis. A Apple também está a construir os seus próprios modelos de linguagem para potencializar alguns recursos do iOS 18.

Apple’s iOS 18 features they will highlight at WWDC are based on an in-house model. The talks with OpenAI and Google are for a chatbot/search component. https://t.co/preidMTAPR — Mark Gurman (@markgurman) April 26, 2024

Grandes novidades no iPhone com o iOS 18

A Apple também estará em negociações com o Google para licenciar o Gemini, o chatbot de IA da empresa, para iOS 18. É relatado que estas negociações continuam a decorrer e tudo está ainda numa incógnita. A Apple não decidiu final que tecnologia quer usar. É concebível, diz Gurman, que a Apple acabe por licenciar tecnologia de IA de ambas as empresas ou de nenhuma delas.

Até agora, a Apple tem estado calada sobre os seus esforços de IA. Ainda assim deu dicas suficientes para mostrar que prepara alguma coisa. Quando a empresa anunciou os seus lucros em fevereiro, Tim Cook revelou que a Apple continua a trabalhar e a investir em inteligência artificial.

Ainda não está claro como serão os recursos de IA da Apple no iPhone e no iOS 18. A IA generativa ainda é notoriamente pouco confiável e propensa a inventar respostas. Propostas recentes com tecnologia de IA foram lançados com críticas desastrosas, enquanto outros ainda não provaram a sua utilidade.