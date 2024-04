Chegou o Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat! Conheçam as novidades…

O Ubuntu 24.04 LTS reúne os avanços mais recentes do ecossistema Linux numa versão criada que visa oferecer inovação para os próximos 12 anos. Conheça as principais novidades desta versão.

O Ubuntu é uma distribuição baseada no Debian e é umas das mais populares do mundo. Esta distribuição conseguiu "roubar" alguns utilizadores do Windows e macOS, mas a verdade é que a quota de utilização dos sistemas Linux é quase residual face à quota dos utilizadores Windows.

Recentemente a Canonical lançou o Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat. Esta nova versão chega com interface GNOME 46, vem com suporte para o OneDrive e com o Linux Kernel 6.8.

Resumo das principais novidades do novo Ubuntu

GNOME 46

Suporte para OneDrive

App Center

Instalador mais prático e intuitivo

Atualizações garantidas por até 12 anos

Linux Kernel 6.8

Melhorias de segurança

pacote systemd v255.4

OpenJDK LTS 21

Python 3.12

Ruby 3.2

PHP 8.3

Go 1.22

OBS Studio 30.0.2

Transmission 4

Remmina 1.4.35

GCC 14

Netplan 1.0

LibreOffice 24.2

e muito mais - ver aqui.

De referir que o Ubuntu 24.04 é uma versão LTS” long-term support”. Ao contrário de outras versões, o Ubuntu Noble Numbat ter atualizações no que diz respeito a segurança, correções críticas e atualizações de software selecionadas pela Canonical pelo período de 12 anos. Pode obter a nova versão do Ubuntu aqui.