O ano de 2023 não trouxe muitas novidades ao mundo Linux. A adoção de distribuições Linux tem mantido as tendências de outros anos, num segmento que é claramente dominado pelo Windows da Microsoft. Mas quais as distribuições Linux mais populares em dezembro de 2023?

Com o quase final de ano, divulgamos neste artigo o TOP 5 distribuições Linux mais populares em dezembro de 2023.

Tal como fizemos em outros anos, o TOP 5 das distribuições Linux apresentadas neste artigo teve como base o parâmetro hits per day disponibilizados no site Distrowatch.

#5 - Manjaro

O Linux Manjaro é uma das distribuições mais bonitas e user-friendly, que facilita a “entrada” dos utilizadores no mundo do Arch Linux. É uma rolling distro e tem total compatibilidade com os repositórios do Arch (AUR – Arch User Repository).

#4 - Debian

O Linux Debian é uma das distribuições mais populares do mundo e também uma das que serve de base para muitas outras como, por exemplo, o popular Ubuntu.

#3 - EndeavourOS

O EndeavourOS é uma novidade neste TOP 5. O EndeavourOS é uma distribuição baseada em Arch que oferece uma experiência (Arch) sem a complicação do processo de instalação da distribuição base. Após a instalação, o utilizador passa a ter um ambiente leve e quase básico.

#2 - Mint

O Linux Mint é uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Esta distribuição destaca-se por ser simples de usar, por ser bastante estável e por ter uma enorme comunidade de utilizadores.

#1 - MX Linux

Chama-se MX Linux e é a distribuição Linux mais popular do momento segundo o site DistroWatch. Esta distribuição ultrapassou outras bastante populares, como é o caso do Ubuntu ou Debian, e tem ganho várias novas funcionalidades.

Para quem procura uma distribuição Linux leve, mas com bom suporte, a nossa sugestão de hoje vai para a nova versão da distribuição MX Linux. Esta distribuição Linux continua a ser a mais popular segundo o site DistroWatch.

E são estas as distribuições Linux mais populares do momento. Caso queiram saber mais sobre distribuições Linux, acompanhem a nossa tag LINUX. Neste site pode descarregar as últimas versões das distribuições aqui referidas.