Tuxedo Sirius 16: o primeiro portátil gaming com hardware AMD e baseado em Linux

Para os mais aficionados pelo mundo dos computadores, os modelos dedicados aos jogos são sempre uma escolha certa quando se procura um bom desempenho gráfico e de processamento. E agora chegou o Tuxedo Sirius 16 que é o primeiro computador portátil gaming com hardware da AMD e baseado no sistema operativo Linux.

Tuxedo Sirius 16: o 1.º portátil gaming AMD com SO Linux

A empresa alemã Tuxedo Computers anunicou oficialmente o seu novo computador portátil designado como Sirius 16. E a grande particuparidade deste novo equipamento é o facto de ser o primeiro computador portátil gaming com hardware da AMD e baseado no sistema operativo Linux.

O sistema operativo opensource foi criado pela própria empresa, que é o Tuxedo OS, uma versão personalizada do popular Ubuntu. Mas o utilizador pode escolher ter outras distribuições Linux que vêm pré-instaladas na máquina. Assim, para jogos, é natural que os jogadores recorram sobretudo à plataforma Steam para os jogos.

No que respeita às especificações, este Tuxedo Sirius 16 conta então com um ecrã IPS de 16,1 polegadas integrado numa estrutura de alumínio. O ecrã conta com uma resolução Quad HD de 2.560 x 1.440 pixels com taxa de atualização de 165 Hz.

Já na máquina em si, tudo fica a cargo da norte-americana AMD. O processador é um AMD Ryzen 7 7840HS, fabricado no processo de 4 nm e arquitetura AMD Zen 4, que conta com 8 núcleos e 16 threads, oferece uma configuração de 8 núcleos e 16 threads. A gráfica integrada é uma AMD Radeon 780M integrada e há ainda uma dedicada aos jogos que é a Radeon RX 7600M XT com 8 GB de memória GDDR6, o equivalente às Radeon RX 7600 e GeForce RTX 4060 para computadores desktop.

O portátil Tuxedo Sirius 16 conta ainda com 96 GB de RAM DDR5 a 5.600 MHz e o consumidor pode também instalar um SSD NVMe PCIe 4.0 com uma capacidade de até 8 TB. Quanto à conectividade, o equipamento gaming traz uma porta Ethernet de 1 Gbps junto com conectividade sem fio Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2. A bateria tem uma capacidade de 80 Wh, capaz de oferecer até 10 horas de autonomia. O portátil tem 22 mm de espessura e pesa 2,3 quilos.

No que respeita ao preço, o valor inicial recomendado é de 1.699 euros e os envios devem começar no dia 8 de dezembro, uma forma de apanhar a fase das compras de Natal. Pode saber tudo sobre o Tuxedo Sirius 16 aqui.