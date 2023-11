Dica: liberte espaço no seu iPhone sem apagar nada e gratuitamente

Existem formas de obter mais espaço no iCloud sem pagar, mas é necessário saber como gerir tudo isto. Hoje mostramos um dos vários métodos de dar mais espaço ao seu iPhone.

A situação é bastante comum: por qualquer motivo, não pode subscrever um plano iCloud+ e os escassos 5 Gb de espaço gratuito que a Apple disponibiliza aos utilizadores limitam-no demasiado. A solução é poupar nas funcionalidades: guarde as suas fotografias localmente, faça uma cópia de segurança do iPhone para um Mac... evite a iCloud tanto quanto possível.

Mas se houver necessidade de ter conteúdos na cloud, existe um truque simples que pode ajudar. É algo que a Apple preferia que não fizéssemos, mas pode ser um último recurso se nos habituarmos a certas rotinas.

iCloud: Duas contas Apple são melhores do que uma

Pode fazer-se a seguinte pergunta, e com razão: há mesmo alguém que não queira considerar pagar 0,99 euros por mês para ter 50 GB no iCloud+? Claro que há. Mais do que não querer, é não poder. Há pessoas que, devido à sua idade, ainda não têm acesso a um cartão de débito ou a um método de pagamento, mas continuam a ter necessidade de guardar coisas na nuvem. Há outras pessoas que preferem não ter mais um encargo pendurado no seu salário. Há pessoas que já não têm margem para mais. E é a sua opção que determina a regra.

Para tal, uma coisa que pode fazer é criar uma segunda conta Apple, registando um Apple ID adicional. Ao fazê-lo, pode ganhar 5 GB adicionais de espaço na nuvem e "jogar" com ambas as contas para distribuir o espaço que tem.

Agora, nos iPhones, só é possível iniciar sessão com uma conta Apple de cada vez. E a ideia é não estar constantemente a entrar e a sair de duas contas, pois isso é muito incómodo e gera muita confusão. Se é isso que está a pensar fazer, perca essa ideia.

O que pode fazer é utilizar uma conta Apple principal (a que já tem) para configurar os seus dispositivos e outra de "cópia de segurança" para armazenar dados nos 5 GB extra que acrescenta.

Como criar e gerir uma conta Apple "extra"

Como foi referido anteriormente, a ideia é não sair da Apple ID que já tem configurada no iPhone. Por isso, vamos a este site para criar uma conta Apple completamente nova, sem ter de mexer nas definições dos nossos dispositivos.

Aliás, até lhe pode dar um nome mais "característico e sugestivo".

Para a criar, precisará de uma conta de e-mail que não esteja a ser utilizada por outro Apple ID. Pode utilizar qualquer conta de e-mail que não utilize muito, mas que se lembre das suas credenciais de início de sessão. Terá também de introduzir um número de telefone para receber um código de verificação. Não se preocupe, pode utilizar o que já tem.

Preencha os dados solicitados no preenchimento para a nova conta ao longo do processo. Quando receber um código de verificação e o introduzir, está criada a nova conta.

Depois de ter a conta "extra" criada, pode iniciar sessão com a sua conta principal nos seus dispositivos Apple. A partir de qualquer um deles, pode aceder à nova conta através do site do iCloud. Pode aceder a partir desta ligação e iniciar sessão com as suas novas credenciais:

A partir do iCloud online, o utilizador pode gerir e transferir os diversos conteúdos que a conta acolhe. Por exemplo:

Manter no Apple ID principal : Contactos Calendário Mail Notas Lembretes Compras Porta-chave Transferências de aplicações Outros documentos importantes.

: Manter no Apple ID secundário : Ficheiros iCloud Drive Fotografias a que pretende aceder a partir de qualquer lugar (estas estarão acessíveis através das secções iCloud Drive e Fotografias via página web).

:

A verdade é que terá "apenas" 10 GB no seu total, mas sempre é uma forma de gestão que lhe traz igualmente outros benefícios, pois nunca se sabe quando precisará de uma conta "à parte".

Nem só no iPhone se faz a gestão das cópias

Depois poderá com esta forma carregar ou transferir facilmente ficheiros e fotografias a partir deste sítio web do iCloud, sem quaisquer complicações de sincronização que outros dados lhe possam causar. Com a conta principal, configura e protege os seus dispositivos, bem como transfere aplicações. Com a conta secundária, tem esta "gaveta" adicional de 5 GB para armazenar dados.

Outra vantagem de ter a conta iCloud, além do @icloud.com, são os alias que pode criar. Isso permite gerir também endereços diferentes que vão cair na mesma conta raiz, uma espécie de endereços "virtuais".

Este é apenas um dos vários truques. Haveremos de voltar com outras opções, revisitando o que no passado já havíamos deixado.