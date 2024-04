Microsoft vai tornar as atualizações do Windows 10 muito menores

A Microsoft parece apostada em trazer para o Windows 10 muitas das funcionalidades mais recentes que trouxe para o Windows 11. Ainda que o final esteja já previsto e planeado, este sistema tem recebido novidades importantes. A mais recente vem tornar as atualizações do Windows 10 muito menores.

Temos visto a Microsoft tornar muito mais simples e mais rápidas as atualizações dos seus sistemas operativos. Para além de serem muito mais focadas em funcionalidades, estas garantem também que estão mais pequenas e com muito menos tempo de instalação por parte dos utilizadores.

Este é um cenário que todos agradecem e que com o tempo se tornar ainda mais interessante. Passam a ser atualizações que demoram muito menos tempo a serem descarregadas da Internet, o que equivale depois a muito menos tempo passado na sua instalação nos sistemas da Microsoft.

Este será em breve o novo cenário que os utilizadores vão encontrar no Windows 10. A Microsoft anunciou que de agora em diante, a atualização cumulativa mais recente (LCU) chegará com uma redução do tamanho muito significativa, com todos os ganhos associados.

No exemplo que a Microsoft mostrou ao anunciar esta novidade, a diferença está muito clara. Os dispositivos no Windows 10, versão 22H2, observarão uma redução no tamanho de 830 MB na versão de 9 de abril de 2024 (KB5036892) para aproximadamente 650 MB na versão de 23 de abril de 2024 (KB5036979).

Essa redução do tamanho do pacote LCU oferece vantagens claras e bem óbvias para os utilizadores do Windows 10. Falamos da redução imediata da largura de banda consumida, downloads das atualizações mais mais rápidos, tráfego de rede minimizado e melhor desempenho em ligações mais lentas.

É interessante ver como a Microsoft ainda está interessada em atualizar o Windows 10 e a dar-lhe novidades, com provas dadas em outros sistemas da Microsoft. Com o fim garantido em 2024, este poderia ser um sistema já abandonado e sem qualquer melhoria vinda da Microsoft.