Google Chrome evoluiu e já tem uma versão dedicada aos SoC ARM no Windows

Cada vez mais vemos a chegada dos SoC ARM ao universo Windows e a Google quer aproveitar isso para o seu Chrome. Este browser já pode ser usado neste cenário, mas agora recebeu uma novidade. Finalmente a Google criou uma versão do Chrome dedicada aos SoC ARM e com suporte nativo.

Google Chrome já tem uma versão para SoC ARM no Windows

Ainda que não tinha sido a primeira a adotar os SoC ARM, a Apple deu o exemplo ao migrar todos os seus computadores para esta arquitetura. Os ganhos de desempenho são bem visíveis e, ao mesmo tempo, existe uma gestão muito mais eficiente de energia, com ganhos óbvios.

A Microsoft segue esse caminho, procurando trazer a Qualcomm e os seus SoC Snapdragon para o universo Windows, reforçando o que a versão dedicada do Windows pode oferecer. Associado a isso tem de ter software para esta arquitetura, ainda que possa emular qualquer proposta, como a Google fez com o Chrome.

É precisamente este browser que agora recebe uma versão nativa para os SoC ARM no Windows, conseguindo explorar tudo o que está acessível. A Google garante que com esta nova versão, o Chrome será totalmente otimizado para o hardware e sistema operativo do PC para tornar a navegação na web mais rápida e fácil.

Google promete mais desempenho para esta versão do browser

Este desempenho prometido contrasta com a versão x64 do Chrome, que até agora precisava ser executada num emulador, que trazia um desempenho lento. Os utilizadores do Windows num PC com Arm já podiam recorrer ao Edge da Microsoft, que já está disponível para estes dispositivos há algum tempo.

Esta versão agora revelada surge 2 meses depois da Google ter começado a testar publicamente a versão do Chrome dedicada ao Windows nos SoC ARM. Ao mesmo tempo, surge bastante tempo após ter sido lançada uma versão similar para os SoC ARM da Apple e para o macOS.

O anúncio feito agora surge antes do lançamento dos mais recentes processadores Arm da Qualcomm para Windows (Snapdragon X Elite). A versão do Chrome otimizada para Arm do Google será tecnicamente executada em qualquer PC com Windows baseado em Arm, independentemente do fabricante do processador, mas a Qualcomm é a única que fabrica estas propostas para Windows atualmente.