A Microsoft e a Google têm estado numa luta silenciosa entre o Edge e o Chrome. Estes browsers querem cativar os utilizadores, mostrando o que têm de melhor e, principalmente, o que os concorrentes não têm. Agora há mais uma guerra a caminho, com o Microsoft Edge marca o Google Chrome como malware.

As ações têm-se repetido ao longo dos últimos anos, sempre com o Edge e o Chrome a baterem-se um contra o outro. São várias as situações conhecidas em que no Windows em que ou são bloqueados ou que apresentam mensagens a propor a troca.

Estas normalmente são marcadas como situações anormais e que não foram provocadas, mas a verdade é que procuram bloquear a concorrência. Agora volta a acontecer uma situação destas, com o Microsoft Edge a marcar o Google Chrome como malware.

Do que pode ser visto, ao descarregar o instalador do Chrome, o conhecido ficheiro ChromeSetup.exe, uma mensagem de erro e alerta surgia. Esta marcava o browser da Google como sendo malware e procurava impedir o utilizador de guardar o ficheiro.

Curiosamente, e durante essa situação, a Microsoft parecia estar ciente de que o Chrome estava a ser instalado no PC. Isso pode ser visto pela mensagem que surgia depois, com a tentativa de manter o Edge e não abraçar o Chrome da Google.

Esta será certamente mais uma situação que resulta de um bug ou de uma falha simples de resolver. A Microsoft já tentou no passado impedir que a troca fosse feita, indo ao extremo de limitar o complicar a mudança do browser no próprio Windows, algo que depois recuou.

Não se sabe ao certo se será algo que será para manter ou se irá ser alterado rapidamente. No passado tudo foi tratado de forma silenciosa e que desapareceu dias depois. Desta vez deverá ser similar e resultar de algo simples de tratar e de eliminar de forma permanente, pelo menos até ser reportado de novo.