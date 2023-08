Depois de muito tempo com perdas substanciais, a Netflix encontrou a fórmula certa, mesmo que muitos utilizadores a achem pouco justa. A verdade é que com a caça à partilha de contas, a Netflix não para de crescer.

O momento em que a Netflix decidiu acabar com a partilha de contas foi para muitos a decisão de abandonar o serviço.

Vaticinou-se que esta hipotética debandada poderia abalar a Netflix. A verdade é que, como se viu, rapidamente a empresa deu a volta e começou a ganhar novos assinantes.

Agora, e referente ao mês de julho, vem uma informação reveladora da estratégia. A Netflix voltou a crescer no número de utilizadores, reforçando a sua ideia de que o fim da partilha de contas não tem efeitos negativos e acabou por ser positiva.

Out this am on the Antenna Insights Blog: Is Netflix growth post-PW crackdown holding? In a word, yes. Netflix saw 2.6M gross adds in July 2023, elevated compared to normal, but -25.7% from its big June 2023. pic.twitter.com/YXSjgkS7Ec