Jogos online continuam a crescer em Portugal

Uma das formas de entretenimento que mais cresceu em Portugal é os jogos online. Apenas no primeiro trimestre de 2023, este segmento, que também abrange as apostas desportivas, gerou 196,4 milhões de euros em receita bruta.

De acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), a receita bruta gerada no primeiro trimestre deste ano é 24,8% superior à registada no período homólogo.

Os dados do SRIJ também mostram que, de janeiro a março deste ano, o volume de apostas desportivas atingiu 441,4 milhões de euros. Esse valor representa uma queda de 3,8% em relação ao trimestre anterior. No entanto, na comparação com o mesmo período de 2022, o crescimento foi de 19,55%.

Já em relação aos jogos online (como casinos, roleta, entre outros), a movimentação foi de 2,97 mil milhões de euros. Assim como as apostas desportivas, o segmento apresentou uma pequena queda na comparação com os últimos três meses de 2022 (-0,3%). No entanto, analisando o primeiro trimestre do ano passado, o aumento foi de 34,6%, o que significa 764,3 milhões de euros a mais.

Futebol e Jogos de Máquinas

No universo das apostas desportivas, o futebol continua a ser o centro das atenções. Conforme o relatório do SRIJ, a modalidade foi responsável por 70,6% das apostas realizadas no primeiro trimestre de 2023.

Em segundo lugar, aparece o ténis (13,4%) e, logo depois, o basquetebol (11,6%). As outras modalidades desportivas representaram 4,4% das apostas.

Já em relação aos casinos online, os jogos de máquina concentraram 81% das apostas. Depois, a roleta francesa (8,2%), o blackjack (5,4%), a banca francesa (2,5%), o póquer não bancado (1,7%) e o póquer em modo torneio (1,1%). Pode saber mais no artigo acerca das mais diversas opções de jogos.

Um segmento em ascensão

O número de novos jogadores também aumentou no primeiro trimestre de 2023. O levantamento do SRIJ aponta que, na comparação com os últimos três meses do ano passado, o crescimento foi de 4,6%, o que representa 237,3 mil novos registos.

Em diversos países, os jogos online estão em franca ascensão. Afinal, num mundo hiperligado, é natural que formas de entretenimento online ganhem cada vez mais espaço.

Para oferecer mais segurança aos jogadores, o SRIJ disponibiliza uma lista de entidades licenciadas que adotam uma série de políticas para que os utilizadores não ultrapassem os seus limites financeiros. O crescente número de portugueses que aderem ao segmento comprova que os jogos online já são um verdadeiro sucesso no país.