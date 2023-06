Apple lança iOS 16.5.1 com várias correções para o seu iPhone

A Apple não para de atualizar e melhorar os seus sistemas operativos mesmo já estando a trabalhar nas novas versões. Nesse sentido e para corrigir pequenos problemas, a empresa lançou agora o iOS 16.5.1 para o seu iPhone.

O que há de novo no iOS 16.5.1?

A Apple é curta e direta:

Esta atualização fornece correções de segurança importantes e é recomendada a todos os utilizadores. Resolve igualmente um problema que impedia o carregamento com o adaptador de câmara Lightning para USB 3.

Portanto, os cerca de 246 MB são sobretudo para corrigir esses problemas que haviam sido detetados anteriormente.

Conforme foi referido, após o lançamento do iOS 16.5, no entanto, alguns utilizadores relataram alguns bugs e problemas. Talvez o mais notável seja que a atualização quebrou a compatibilidade com o dongle Lightning para USB 3 da Apple, que é um acessório essencial para muitos utilizadores de iPhone e iPad. O iOS 16.5.1 corrige esse problema.

Outras atualizações:

watchOS 8.8.1

iOS 15.7.7

macOS Monterey 12.6.7

mac OS Ventura 13.4.1

watchOS 9.5.2

Neste momento a Apple tem em desenvolvimento a versão iOS 16.6 beta 3 e o iOS 17 beta 1, este último que terá a versão final só em setembro deste ano.